Встановив паркан і обмежив доступ до водойм: екснардеп під підозрою за захоплення прибережної землі у Києві

поліція
Поліція відкрила справу проти нардепа за самовільне захоплення земель / Нацполіція

Народний депутат України VIII скликання отримав підозру за самовільне захоплення земельних ділянок уздовж затоки річки Десенка та каналу річки Дарниця. Він захопив суміжні земельні ділянки загальною площею 29,81 сотки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Нацполіції.

Про хід слідства

Слідчі столичної поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили, що народний депутат України VIII скликання самовільно зайняв земельні ділянки, що ведуть до затоки річки Десенка (Чорторий) та колектора Північно-Дарницького меліоративного каналу річки Дарниця.

У 2005 році депутат отримав у приватну власність ділянку для колективного садівництва, яка межує з самовільно зайнятими землями. Оскільки ці землі розташовані в прибережній захисній смузі, на них заборонено встановлювати огорожі та споруди, щоб забезпечити вільний доступ громадян до водойм.

За даними слідства, депутат встановив паркан та незаконно зайняв ще кілька суміжних ділянок загальною площею 29,81 сотки, розширивши ними приватну територію.

На підставі зібраних доказів слідчі Солом’янського управління поліції повідомили депутату про підозру за ч. 2 та ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво).

Процесуальне керівництво здійснює Солом’янська окружна прокуратура міста Києва.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв’язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України. Збитки, завдані державі, оцінюються у понад 90 мільйонів гривень 

Автор:
Ольга Опенько