Установил забор и ограничил доступ к водоемам: экснардеп под подозрением за захват прибрежной земли в Киеве

Народный депутат Украины VIII созыва получил подозрение за самовольный захват земельных участков вдоль залива реки Десенка и канала реки Дарница. Он захватил смежные земельные участки общей площадью 29,81 сотки.

О ходе следствия

Следователи столичной полиции и оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции установили, что народный депутат Украины VIII созыва самовольно занял земельные участки, ведущие к заливу реки Десенка (Черторый) и коллектору Северо-Дарницкого мелиоративного канала реки Дарница.

В 2005 году депутат получил в частную собственность участок для коллективного садоводства, граничащий с самовольно занятыми землями. Поскольку эти земли расположены в прибрежной защитной полосе, на них запрещено устанавливать ограждения и сооружения для обеспечения свободного доступа граждан к водоемам.

По данным следствия, депутат установил забор и незаконно занял еще несколько смежных участков общей площадью 29,81 сотки, расширив ими частную территорию.

На основании собранных доказательств следователи Соломенского управления полиции сообщили депутату о подозрении по ч. 2 и ч. 4 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины (самовольные занятия земельного участка и самовольное строительство).

Процессуальное руководство осуществляет Соломенская окружная прокуратура города Киева.

