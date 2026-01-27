Запланована подія 2

Установил забор и ограничил доступ к водоемам: экснардеп под подозрением за захват прибрежной земли в Киеве

полиция
Полиция открыла дело против нардепа за самовольный захват земель / Нацполиция

Народный депутат Украины VIII созыва получил подозрение за самовольный захват земельных участков вдоль залива реки Десенка и канала реки Дарница. Он захватил смежные земельные участки общей площадью 29,81 сотки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

О ходе следствия

Следователи столичной полиции и оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции установили, что народный депутат Украины VIII созыва самовольно занял земельные участки, ведущие к заливу реки Десенка (Черторый) и коллектору Северо-Дарницкого мелиоративного канала реки Дарница.

В 2005 году депутат получил в частную собственность участок для коллективного садоводства, граничащий с самовольно занятыми землями. Поскольку эти земли расположены в прибрежной защитной полосе, на них запрещено устанавливать ограждения и сооружения для обеспечения свободного доступа граждан к водоемам.

По данным следствия, депутат установил забор и незаконно занял еще несколько смежных участков общей площадью 29,81 сотки, расширив ими частную территорию.

На основании собранных доказательств следователи Соломенского управления полиции сообщили депутату о подозрении по ч. 2 и ч. 4 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины (самовольные занятия земельного участка и самовольное строительство).

Процессуальное руководство осуществляет Соломенская окружная прокуратура города Киева.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабную сделку, организованную должностными лицами Госспецсвязи и представителями частных компаний во время закупок беспилотников для Сил обороны Украины. Ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем в 90 миллионов гривен

Автор:
Ольга Опенько