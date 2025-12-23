Столичному бюджету вернули 40 млн грн, разворованных должностными лицами КГГА

В бюджет Киева вернули 40 млн гривен, которые были разворованы в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.

40 млн гривен вернули общине Киева

"Это средства, которые были направлены на паллиативную помощь в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". Их присвоил уже бывший руководитель департамента соцполитики КГГА, который вместе со своими заместительницами организовал схему по хищению бюджетных средств", - написал Ткаченко.

В рамках уголовного производства, открытого весной этого года, следователи установили хищение 75 млн гривен, предназначенных для паллиативных больных и киевлян с инвалидностью. Вместо финансирования помощи чиновники направляли бюджетные средства на покупку дорогих автомобилей и недвижимости.

Фигуранты дела согласились сотрудничать со следствием и возмещать нанесенный ущерб. В результате в бюджет столицы уже вернули 40 млн гривен.

Это не окончательная сумма. В ноябре город получил еще более 20 млн гривен, а общий объем средств, возвращенных Киеву в рамках этого дела, составляет 60,5 млн гривен. Процедура возврата украденных бюджетных средств продолжается.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабную сделку, организованную должностными лицами Госспецсвязи и представителями частных компаний во время закупок беспилотников для Сил обороны Украины. Ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем в 90 миллионов гривен