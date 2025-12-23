Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Наличный курс:

USD

42,18

42,00

EUR

49,86

49,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Столичному бюджету вернули 40 млн грн, разворованных должностными лицами КГГА

гривны
В Киеве вернули средства, украденные на паллиативной помощи / Depositphotos

В бюджет Киева вернули 40 млн гривен, которые были разворованы в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.

40 млн гривен вернули общине Киева

"Это средства, которые были направлены на паллиативную помощь в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". Их присвоил уже бывший руководитель департамента соцполитики КГГА, который вместе со своими заместительницами организовал схему по хищению бюджетных средств", - написал Ткаченко.

В рамках уголовного производства, открытого весной этого года, следователи установили хищение 75 млн гривен, предназначенных для паллиативных больных и киевлян с инвалидностью. Вместо финансирования помощи чиновники направляли бюджетные средства на покупку дорогих автомобилей и недвижимости.

Фигуранты дела согласились сотрудничать со следствием и возмещать нанесенный ущерб. В результате в бюджет столицы уже вернули 40 млн гривен.

Это не окончательная сумма. В ноябре город получил еще более 20 млн гривен, а общий объем средств, возвращенных Киеву в рамках этого дела, составляет 60,5 млн гривен. Процедура возврата украденных бюджетных средств продолжается.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабную сделку, организованную должностными лицами Госспецсвязи и представителями частных компаний во время закупок беспилотников для Сил обороны Украины. Ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем в 90 миллионов гривен

Автор:
Ольга Опенько