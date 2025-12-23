Столичному бюджету повернули 40 млн грн, розкрадених посадовцями КМДА

До бюджету Києва повернули 40 млн гривень, які були розкрадені в межах програми “Турбота. Назустріч киянам”.

Як пише Delo.ua, про це інформує начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

40 млн гривень повернули громаді Києва

"Це кошти, які були спрямовані на паліативну допомогу в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам". Їх привласнив вже колишній керівник департаменту соцполітики КМДА, який разом зі своїми заступницями організував схему з розкрадання бюджетних коштів", - написав Ткаченко.

У межах кримінального провадження, відкритого навесні цього року, слідчі встановили розкрадання 75 млн гривень, призначених для паліативних хворих та киян з інвалідністю. Замість фінансування допомоги чиновники спрямовували бюджетні кошти на придбання дорогих автомобілів і нерухомості.

Фігуранти справи погодилися співпрацювати зі слідством і відшкодовувати завдані збитки. У результаті до бюджету столиці вже повернули 40 млн гривень.

Це не остаточна сума. У листопаді місто отримало ще понад 20 млн гривень, а загальний обсяг коштів, повернутих Києву в межах цієї справи, становить 60,5 млн гривень. Процедура повернення вкрадених бюджетних коштів триває.

