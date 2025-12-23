Запланована подія 2

Столичному бюджету повернули 40 млн грн, розкрадених посадовцями КМДА

У Києві повернули кошти, вкрадені на паліативній допомозі / Depositphotos

До бюджету Києва повернули 40 млн гривень, які були розкрадені в межах програми “Турбота. Назустріч киянам”.

Як пише Delo.ua, про це інформує начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

40 млн гривень повернули громаді Києва

"Це кошти, які були спрямовані на паліативну допомогу в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам". Їх привласнив вже колишній керівник департаменту соцполітики КМДА, який разом зі своїми заступницями організував схему з розкрадання бюджетних коштів", - написав Ткаченко.

У межах кримінального провадження, відкритого навесні цього року, слідчі встановили розкрадання 75 млн гривень, призначених для паліативних хворих та киян з інвалідністю. Замість фінансування допомоги чиновники спрямовували бюджетні кошти на придбання дорогих автомобілів і нерухомості.

Фігуранти справи погодилися співпрацювати зі слідством і відшкодовувати завдані збитки. У результаті до бюджету столиці вже повернули 40 млн гривень.

Це не остаточна сума. У листопаді місто отримало ще понад 20 млн гривень, а загальний обсяг коштів, повернутих Києву в межах цієї справи, становить 60,5 млн гривень. Процедура повернення вкрадених бюджетних коштів триває.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв’язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України. Збитки, завдані державі, оцінюються у понад 90 мільйонів гривень 

Автор:
Ольга Опенько