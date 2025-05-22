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Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації

Втрати ворога станом на 22 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, танк, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 870 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1184 добу повномасштабної війни становлять 977 650  осіб.

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Втрати Росії у війні на 22 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 травня втратила:

  • особового складу / personnel ‒ близько 977 650 (+870) осіб,
  • танків ‒ 10 839 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 574 (+5) од,
  • артилерійських систем – 28 122 (+32) од,
  • РСЗВ – 1388 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 797 (+105),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒  1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒  49 268 (+99) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3895 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 22 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько