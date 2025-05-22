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Втрати ворога станом на 22 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 870 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1184 добу повномасштабної війни становлять 977 650 осіб.
Втрати Росії у війні на 22 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 травня втратила:
- особового складу / personnel ‒ близько 977 650 (+870) осіб,
- танків ‒ 10 839 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 574 (+5) од,
- артилерійських систем – 28 122 (+32) од,
- РСЗВ – 1388 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 797 (+105),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49 268 (+99) од,
- спеціальна техніка ‒ 3895 (+0).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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