Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1270 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1169 добу повномасштабної війни становлять 960 770 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 травня втратила:

особового складу ‒ близько 960 770 (+1270) осіб,

танків ‒ 10 780 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 419 (+3) од,

артилерійських систем – 27 502 (+71) од,

РСЗВ – 1378 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1155 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 266 (+124) од,

крилаті ракети ‒ 3197 (+1) од,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 47 484 (+131) од,

спеціальна техніка ‒ 3873 (+0) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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