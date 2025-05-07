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Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації

Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ, втрати
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 1270 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1169  добу повномасштабної війни становлять 960 770 осіб.

Втрати Росії у війні на 7 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 960 770 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 10 780 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22 419 (+3) од,
  • артилерійських систем – 27 502 (+71) од,
  • РСЗВ – 1378 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1155 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 266 (+124) од,
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+1) од,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47 484 (+131) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3873 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько