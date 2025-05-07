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Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1270 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1169 добу повномасштабної війни становлять 960 770 осіб.
Втрати Росії у війні на 7 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 7 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 960 770 (+1270) осіб,
- танків ‒ 10 780 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 419 (+3) од,
- артилерійських систем – 27 502 (+71) од,
- РСЗВ – 1378 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1155 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 266 (+124) од,
- крилаті ракети ‒ 3197 (+1) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 484 (+131) од,
- спеціальна техніка ‒ 3873 (+0) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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