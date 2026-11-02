Wi-Fi, освітлення, безбар'єрність: у центрі Рівного встановили мобільне укриття (ФОТО)

На майдані Незалежності в центрі Рівного встановили мобільне укриття, розраховане приблизно на 15–16 людей.

Як пише Dilo, про це інформує Рівненська міська рада.

Металеву конструкцію встановили минулого тижня неподалік зупинки громадського транспорту.

Укриття розраховане приблизно на 15–16 осіб. Усередині передбачили місця для сидіння, Wi-Fi, освітлення та розетку.

Конструкція є безбар’єрною, тому скористатися нею можуть люди, які пересуваються на кріслах колісних, а також інші маломобільні групи населення.

Мобільне укриття сертифіковане та оснащене автоматизованою системою доступу.

Як працюватиме мобільне укриття

Під час повітряної тривоги укриття автоматично відчинятиметься для вільного доступу. Після завершення тривоги конструкцію зачинятимуть.

Нове укриття розташоване в центральній частині міста, поблизу зупинки громадського транспорту на майдані Незалежності.

Нагадаємо, в усіх об'єктах фонду захисних споруд України наразі загалом може одночасно укритися приблизно 55% населення країни.