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Wi-Fi, освітлення, безбар'єрність: у центрі Рівного встановили мобільне укриття (ФОТО)

укриття
У Рівному з’явилося безбар’єрне мобільне укриття з Wi-Fi

На майдані Незалежності в центрі Рівного встановили мобільне укриття, розраховане приблизно на 15–16 людей.

Як пише Dilo, про це інформує  Рівненська міська рада.

Металеву конструкцію встановили минулого тижня неподалік зупинки громадського транспорту.

Укриття розраховане приблизно на 15–16 осіб. Усередині передбачили місця для сидіння, Wi-Fi, освітлення та розетку.

Конструкція є безбар’єрною, тому скористатися нею можуть люди, які пересуваються на кріслах колісних, а також інші маломобільні групи населення.

Мобільне укриття сертифіковане та оснащене автоматизованою системою доступу.

Як працюватиме мобільне укриття

Під час повітряної тривоги укриття автоматично відчинятиметься для вільного доступу. Після завершення тривоги конструкцію зачинятимуть.

Нове укриття розташоване в центральній частині міста, поблизу зупинки громадського транспорту на майдані Незалежності.

Фото 2 — Wi-Fi, освітлення, безбар'єрність: у центрі Рівного встановили мобільне укриття (ФОТО)
Фото 3 — Wi-Fi, освітлення, безбар'єрність: у центрі Рівного встановили мобільне укриття (ФОТО)
Фото 4 — Wi-Fi, освітлення, безбар'єрність: у центрі Рівного встановили мобільне укриття (ФОТО)

Нагадаємо, в усіх об'єктах фонду захисних споруд України наразі загалом може одночасно укритися приблизно 55% населення країни.

Автор:
Ольга Опенько

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