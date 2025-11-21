Запланована подія 2

Як повернути українських студентів додому: Володимир Козленко про культуру повернення талантів

Як повернути українських студентів додому?
Як повернути українських студентів додому? Фото надане спікером

За останні 15 років кількість українських студентів, які навчаються за кордоном, зросла більш ніж у п’ять разів. Це виклик для держави, освіти і бізнесу: як зробити так, щоб ці таланти повернулися й реалізували себе в Україні? Про культуру повернення і системні кроки, які можуть змінити ситуацію, розповів у своїй колонці для NV Бізнес Володимир Козленко, засновник мережі приватних шкіл КМДШ Всесвіт.

Після 2022 року понад 109 тисяч українських студентів навчаються у закордонних університетах, а у 2023/24 навчальному році – вже понад 115 тисяч. Водночас кількість студентів в Україні зменшилася на понад 20%.

"Справжня проблема не в тому, що молодь виїжджає. Проблема в тому, чи зможемо ми створити умови, щоб вони захотіли повернутися", – каже Козленко.

Освітня мобільність – глобальний тренд. У країнах ЄС до 9% випускників мають досвід навчання за кордоном і часто повертаються з новими компетенціями, які зміцнюють локальні економіки. Україна, за словами Козленка, також має перейти від стратегії утримання до стратегії повернення. Замість того, щоб боротися з "відтоком мізків", Україні варто створювати культуру повернення – середовище, у якому молоді фахівці хочуть реалізовувати свій потенціал вдома.

"Навчання за кордоном – це не втеча, не "відтік мізків". Це інвестиція в досвід, який можна реалізувати вдома. Україна не має закривати молодим шляхів у світ, навпаки – повинна відкривати двері для їхнього повернення. Бо завдання не просто утримати молодь, а зробити так, щоб їй хотілося повернутися. І для цього кожен – держава, школа, бізнес, родина – має створювати власний простір можливостей", – зазначає він.

Фото 2 — Як повернути українських студентів додому: Володимир Козленко про культуру повернення талантів

За даними Міжнародної організації міграції, до 2022 року лише 10–20% українських студентів планували повернутися додому після навчання. У 2023 році цей показник зріс до близько 30%. Та між намірами і реальністю все ще існує прірва – через умови, нестачу можливостей та відчуття перспективи. 

Козленко наголошує, що змінити ситуацію може лише системний підхід – коли кожен учасник процесу бере на себе частину відповідальності: 

  • Держава має створити умови, у яких молодь бачить перспективу життя в Україні: прозорі інституції, інвестиції в науку, освіту, стартапи.
  • Школа – виховувати дітей, які мислять глобально, але розуміють цінність реалізації своїх знань удома.
  • Бізнес – відкривати можливості для молодих фахівців: оплачувані стажування, грантові програми, менторські ініціативи, стартап-інкубатори.
  • Родина – підтримувати у виборі дитини, але прищеплювати відчуття відповідальності: особистий успіх може бути частиною успіху країни.