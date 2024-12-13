Zagoriy Foundation презентував путівник зимовими святами для бізнесу та родин

Святкуймо своє: випущено гід зимовими традиціями України "Витоки"

Проєкт з інтеграції українських традицій у корпоративну культуру "Витоки. Путівник українськими звичаями" отримав третій за рахунком випуск під назвою "Витоки. Зимовий цикл". Цього разу путівник від бюро соціальних проєктів Zagoriy Foundation присвячений зимовим святам та унікальним для України традиціям їхнього святкування.

Путівник складається з трьох розділів, що містять есеї науковців про традиційні зимові свята, сценарії для офісних та домашніх святкувань, а також поради щодо компаній, локацій та фахівців для придбання автентичної святкової продукції та замовлення корпоративних майстер-класів.

Відзначається, що у складанні матеріалів для "Зимового циклу" брали участь фольклористи, етнографи та історики, зокрема співробітники Центру фольклору та етнографії науково-навчального інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Щибря, Ірина Барамба, Ярина Закальська та Наталія Хоменко, а також учасники творчої ініціативи Київського Креативного товариства "Коза-Маланка" та YouTube-канал "Пороблено".

Путівник доступний для безкоштовного завантаження на офіційному сайті проєкту. Як підкреслюють автори проєкту, "Витоки" в першу чергу стануть корисним інструментом для власників бізнесу, фахівців з комунікацій, маркетологів та HR. Але в той самий час путівник може бути цікавим для всіх, хто прагне зберігати та передавати українські традиції зимових святкувань.

"Ми щиро віримо, що досліджуючи наше минуле, знаходимо елементи, які резонують із сучасністю. Це надихає на спільні проєкти, що об’єднують нас як спільноту. Ми не закликаємо змінювати формат сімейних свят, але пропонуємо досліджувати їх разом із власною українською ідентичністю", — зазначила Оксана Лихожон, директорка з маркетингу Zagoriy Foundation.

"Сьогодні ми святкуємо Різдво з усім світом, але водночас відроджуємо наші автентичні традиції. Важливо знати, як святкувати Новий рік по-українськи, адже ці звичаї укорінюють нас у власній культурі та надають сили у складні часи", — підкреслила Катерина Загорій, співзасновниця Zagoriy Foundation.

Довідково:

Zagoriy Foundation – сімейне бюро соціальних проєктів, засноване у 2015 році Катериною та Глібом Загоріями. Місія фундації – уможливлювати позитивні сценарії майбутнього України. З цією метою Zagoriy Foundation реалізує та підтримує проєкти, спрямовані на розвиток та підтримку спільнот та громад, а також численні дослідження ключових чинників розвитку культури благодійності та інші напрямки.

"Витоки" – створений Zagoriy Foundation проєкт путівника українськими звичаями для бізнесів та громадян, які зацікавлені у збереженні та інтеграції національних святкових традицій. Випуски путівника розповідають про ключові традиції святкування різних свят, пропонують сценарії залучення звичаїв у сучасне життя та дають перелік майстрів, науковців та бізнесів, до яких можна звернутись за заглибленням у процес.