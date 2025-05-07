Засновник Inzhur Андрій Журжій порадив, з чого починати інвестувати

Український підприємець та інвестор, юрист, засновник та CEO інвестиційної REIT-компанії Inzhur Андрій Журжій розказав, з чого варто починати інвестувати.

Свої рекомендації він озвучив в інтерв’ю для Delo.ua.

З чого починати інвестувати: поради від Андрія Журжія

Найперша порада Андрія Журжія інвесторам-початківцям — "почніть!".

За його словами, немає різниці, з якої суми починати інвестувати. Але якщо у вас невеликий капітал, то напевно краще проінвестувати його в себе — в свої знання, в свій практичний досвід.

"Моя найкраща інвестиція — це інвестиція в знання і досвід. Думаю, такі інвестиції окупаються тисячократно. Інвестиції в себе зазвичай не вимагають великих грошей. Це, швидше, питання бажання, часу і зусиль. Вибачте, будь-хто може цим займатися. Але питання в тому, скільки зусиль і часу ви готові приділити на розвиток своїх навичок, і чи здатні ви ухвалювати ті чи інші рішення", — говорить інвестор.

Далі — практика.

"Почніть хоча би з того, що проінвестуйте сто доларів у ОВДП, або в іноземний ринок. Такі невеличкі практичні інвестиції, напевно, дадуть змогу розібратися з тим, як це працює, що таке гроші, рахунок, відсотки, цінні папери. Практично досліджувати ту чи іншу тему легше, ніж намагатись розібратися відірвано від практики", — радить Андрій Журжій.

Він стверджує, що як правило український інвестор-початківець не готовий вчитись на великих сумах. Для початку достатньо спробувати проінвестувати хоча би 50-100 доларів.

Докладніше почитати про секрети бізнесового успіху і вдалих інвестицій засновника та CEO компанії Inzhur ви можете в повній версії інтерв’ю Андрія Журжія для Delo.ua.