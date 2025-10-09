- Категорія
ЗМІ дізналися про статки керівника "Укренергомашин" Суботіна
Керівник державного підприємства "Українські енергетичні машини" Віктор Суботін, який очолює компанію вже 17 років, задекларував разом із родиною предмети розкоші, колекцію зброї та сотні мільйонів гривень у готівці й активах.
Про це йдеться в розслідуванні видання "СтопКор".
У 2023 році прибуток підприємства скоротився до 376 мільйонів гривень (без урахування зарплат), однак доходи родини Суботіних залишаються стабільно високими.
Дружина посадовця задекларувала понад десять колекцій ювелірних виробів, серед яких – прикраси Pasquale Bruni вартістю понад 500 тисяч гривень і вироби Carrera y Carrera – більш як на мільйон гривень. У власності родини також 15 люксових годинників марок Ulysse Nardin та Chopard, інкрустованих діамантами.
Серед іншого – норкові та соболині шуби, зокрема виріб Marco Vanoli за 2300 євро, а також сумка Hermès Birkin зі шкіри крокодила, йдеться в матеріалі.
Родина володіє й приватним арсеналом, до якого входять рушниця Krieghoff 12-го калібру (понад 200 тисяч гривень) і гвинтівка Browning калібру 5.6 мм (60 тисяч гривень).
Крім коштовностей і зброї, у декларації вказані акції десятків компаній, дивіденди на мільйони гривень, золотий запас майже на 160 мільйонів гривень та вимоги до Мегабанку на понад 183 мільйони гривень.
Згідно з розслідуванням, попри це, у декларації за 2024 рік Суботін зазначив, що проживає в "приміщенні для відпочинку", придбаному ще у 2018 році – деталь, що виглядає доволі скромно на тлі задекларованих статків.
Віктор Суботін став гендиректором "Укренергомашин" у 2007 році і займає цю посаду донині. Раніше це підприємство називалося "Турбоатом".
У 1995 році обраний головою правління ПАО "Мегабанк", в 2006 році став головою наглядової ради Мегабанку.