Чому вашу франшизу не купують: ТОП-5 причин

Порахуйте, скільки франшиз загально відомих в Україні ви можете назвати. Якщо ви пригадали KFC, McDonald's і т.п. – відкиньте їх. Подумайте про вітчизняні франшизи, які знають всі. Багато пригадали? Що їх об'єднує? Ми не медіуми і не читаємо думки, але за нашим глибоким переконанням та досвідом більшість людей повинні були одразу назвати бренд та налагоджені бізнес-процеси.

Наведемо доволі наочний приклад, про який знає чимало бізнесменів, що хоч раз цікавились масштабуванням – розберемо фільм "Засновник" із історією Рея Крока та становлення найвідомішої у світі фаст-фуд мережі. Мабуть кожна людина, думаючи про McDonald's відразу пригадує, як брати МакДональди креслили план кухні на баскетбольному майданчику і продумували всі процеси так, щоб команда працювала максимально ефективно. Такий потужний момент в фільмі та вагомий для франшизи.

Цікаво, що не власники франшизи продавали її, як то часто рекомендують. Коли вони почали продажі франшизи самостійно, їм то м'яко кажучи не надто гарно вдалось. Тож ще один фактор – це людина, яка продає бізнес-модель партнерам та контролює їх роботу.

Коли почали відкриватись перші заклади, власники зіштовхнулись із грубим порушенням стандартів на деяких точках, що шкодило репутації мережі, тоді як на інших локаціях все було ідеально. Тоді менеджер з розвитку мережі, яким по факту на той момент був Рей Крок, проаналізував портрети партнерів і відмовився від співпраці "з усіма бажаючими". Замість цього почав чітко відбирати франчайзі, досвід роботи з якими показував гарні результати та дотримання стандартів компанії.

Єдиний асортимент, гарна репутація, маркетинг, впізнаваність, висока якість продукту та обслуговування – все це складові, над якими він працював для досягнення своєї цілі: створити потужний, відомий в усьому світі бренд. Він прагнув зробити так, щоб золоті арки знали на всіх континентах та в кожному куточку світу. Чи вдалось йому це? Певно що так. Шлях відомої мережі починався зі смачного продукту, концепції, що відрізняла заклад на ринкові, та системи.

Тож повернемось до нашої теми і назвемо ТОП-5 причин, чому вашу франшизу досі не купують:

1. Ви не відрізняєтесь. Не відрізняєтесь як з точки зору унікального продукту, так і з точки зору самої франшизи. Рекламними фразами "окупність за 6 місяців", "індивідуальний підхід" та "висока якість" вже нікого не здивуєш і не привабиш. Все це в сухому залишку не говорить ні про що, адже рівно про те ж саме кажуть безліч компаній, що намагаються продати франшизу в Україні. Треба усвідомити, що ваш продукт повинен бути унікальним, у тому числі і ваша франшиза. Бо франшиза – це теж продукт, адже на ринку франчайзингу партнер не купує ваші вареники або курси англійської. Він купує бізнес, в прибутковості якого треба мати впевненість.

2. У вас не сформований бренд. Запитайте себе, скільки ви інвестуєте в розвиток бренду вашої компанії. Не просто в маркетинг і залучення відвідувачів. В репутацію, в впізнаваність, формування довіри серед клієнтів. Франчайзі купує не тільки досвід і технологію по франшизі. Партнери купують ім'я. Адже франшиза – це право працювати під вже відомим брендом за перевіреними бізнес-процесами. Тому ви маєте бути дійсно відомі хоча би в рамках свого міста та мати гарну репутацію.

3. Налагоджені процеси. Бізнес – це система, яка не може бути зав'язана на вас або на талановитій керуючій. Люди будуть змінюватися, але незмінним має бути одне – результат, продукт або якість послуги, котру отримує клієнт. Забезпечити єдиний стандарт допомагають побудована система навчання, контроль і автоматизація. Без цієї складової вам не вдасться побудувати мережу, котра працюватиме багато років. Система має працювати як єдиний механізм, як годинник. Тільки в такому випадку масштабування не зіпсує вашої репутації та не викличе негативу у партнерів.

4. Хто ваш партнер? Що потрібно партнеру та що його спонукає до придбання франшизи? Які страхи та бажання рухають ним, коли він купує франшизу, або тільки хоче відкрити бізнес? Портрет партнера-франчайзі дуже важливо сформувати ще перед початком продажів франшизи або скоригувати після перших продажів, якщо ви бачите, що мережа починає страждати. Якщо ваш бренд та компанія це про жінку з дитиною, котра прагне почати заробляти на себе та бути незалежною, а ви намагаєтесь залучити стихійного інвестора - чоловіка-власника виробництва, який просто хоче диверсифікувати свої активи, ваша комунікація має бути різною, маркетинговий бюджет, який ви витратите – буде більшим. Та головне – далеко не факт, що в вашій кав’ярні з рожевими стінами не з’являться апарати для смаження хот-догів, а в школі для дітей – кабінет масажу для батьків, що очікують дитину з заняття.

5. І найголовніше. Власник бізнесу має займатися бізнесом. Також його розвитком, стратегією, продуктом. Так, франшиза теж продукт. Як продуктолог власник компанії може і має працювати над налагодженням процесу роботи з партнерами-франчайзі, побудовою процесів тощо. Звісно, ідеальний варіант, коли вже є повністю сформована команда, але часто її треба формувати з самого початку. Проте бути в операційній частині продажів франшизи – сценарій м’яко кажучи так собі, оскільки дуже часто починає страждати в такому випадку і власний бізнес, і ефективність продажів (явно власникам компанії вистачає інших задач, тому не буде часу опрацьовувати по 300 заявок в місяць). Власник повинен проводити тільки фінальну “співбесіду” з майбутнім партнером, щоб остаточно вирішити та прийняти рішення стосовно продажу франшизи саме йому.

Власник, що продає або власник, котрий не має команди, стримує ріст своєї ж власної компанії, бо не вміє делегувати та мислити масштабами мережі. Тому резюмуючи, маємо сказати, що власник компанії має дійсно працювати над її розвитком: формуванням бренду, налагодженням процесів, ростом впізнаваності, побудовою мережі.

Якщо вашу франшизу не купують, спитайте себе, чи дійсно ви пропонуєте унікальний продукт, чи інвестуєте ви в свій бренд та розвиток і чи не ви відмовляєте всім охочим партнерам зі своїх суб’єктивних причин. В системі все має працювати та кожен має бути на своєму місці. Тож можливо, вам просто потрібна людина чи команда, які повірять в ваш продукт та зможуть донести його цінність майбутнім партнерам.