Не бійтеся ризиків. Плануйте їх.

Думаю всі погодяться, що бізнес в Україні працює в високоризиковому середовищі. Ризиків зараз так багато, що все частіше можна почути від підприємців бажання взяти паузу і взагалі нічого не робити і не планувати. Але це, скоріше, – емоція, ніж реальне прагнення призупинити свою діяльність.

Тому на перший план виходить здатність компаній впроваджувати та застосовувати у своїй діяльності ризик-менеджмент. І будемо відверті – управління ризиками буде ще більш актуальним, бо світ стає все більш непередбачуваним.

Мало хто знає, що є ціла наука – ризикологія, але, я вас здивую ще більше - ризикологією на високому науковому рівні займаються саме в Україні. Вальдемар Вітлінський, професор кафедри математичного моделювання та статистики КНЕУ, є автором монументальної роботи “Ризик у менеджменті” визнаною в усьому світі.

Мені пощастило навчатись у Вітлінского і, будучи студентом, я гадки не мав, що в майбутньому буду впроваджувати ризик-менеджмент в своєму бізнесі. Мій професор постійно наголошував, що “Невизначеність – одна з ключових властивостей будь-якого економічного явища”, та навчив, що справжній стратег економіст перш за все працює з невизначеністю.

Бізнес-стратегія без прорахунку ризиків — це не стратегія

Якщо стратегія передбачає лише один варіант сприятливого розвитку подій – це не стратегія. Це дурниця. Пропоную розібратися, чому якісна бізнес-стратегія має містити простір для маневру та передбачати варіанти реагування на несприятливі події.

Спробую пояснити на особистому прикладі. Думаю більшість погодиться, що концерти та вистави - це розвага, а під час повномасштабної війни звісно усім не до розваг, тому очевидно, що для квиткового оператора Karabas ризик зупинки діяльності був дуже високий. Якщо не управляти ризиком, а просто його оцінювати - ми мали б фактично закритися.

Під час проведення стратегічної сесії ми знайшли принаймні ще два фактори, які суттєво впливають на обставини – заборона виїзду та потреба людей у психологічній розрядці. Відповідно – чи будуть наші послуги актуальні для зняття накопиченого стресу? Так.

Тому було прийнято рішення – притримуватись стратегії відповідального лідерства, взяти на себе галузеву відповідальність, залишатися в Україні, продовжити повноцінно та системно працювати і стати опорою для бізнес-партнерів.

Зараз ми бачимо, що стратегія спрацювала: ми продовжуємо працювати навіть в умовах воєнного стану.

Не існує прогнозів, вільних від ризику

Знову хочу звернутися до цитати Вітлінського: “Ризик всеосяжний – не існує суб’єктів, вільних від ризику. Ризиком переобтяжені всі прогнози – не існує прогнозів, вільних від ризику. Ризик динамічний – вплив ризику змінюється в часі під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Ризик вимірюваний – застосовується певна теорія, за якою вимірюються економічні властивості”.

В перекладі з академічної мови на мову власника бізнесу це означає наступне: не існує діяльності, при реалізації якої можна було б повністю уникнути ризиків. І при цьому – не існує ризиків, якими не можна управляти.

Скажімо – ви відкриваєте нове кафе. І де б ви його не розташували, під час війни завжди є вірогідність, що при обстрілах його може вразити ракета. Але навіть ворожі обстріли – це не безконтрольний чинник. Є об’єктивні дані, що показують: в окремих конкретних містах обстріли або не відбуваються або відбуваються значно рідше. Тож навіть ризик обстрілів теоретично можна зменшити – релокацією, або початково обраним розташуванням. З іншого боку, не треба забувати, що в таких безпечних місцях дуже велика конкуренція, що суттєво впливає на прибутковість бізнесу.

Колапс настає не через факт існування ризиків, а через їх ігнорування

У книзі “Deadline” Том Демарко пише, що для керування проектом достатньо керувати ризиками проекту. Проект-менеджер взагалі не потрібен, якщо ризиків немає. Але практика показує, що ризик є всюди, де є прибуток.

Відомий кейс відсутності антикризового менеджменту – сумна історія Blockbuster. Ця американська компанія в дев’яностих та на початку двохтисячних була абсолютним лідером ринку відеопрокату. У 2004 році в ній працювало 84,300 робітників. Кожний американець знав, де розташований найближчий Blockbuster, і скільки в нього часу, щоби повернути касету.

І от – ложка дьогтю, яка роз’їла усю бочку меду: диджиталізація. На момент 2004 року вона стала масовою. І справжнім Чорним лебедем для Blockbuster став Netflix, який на той момент пропонував через Інтернет доставку DVD за підпискою. До речі, Blockbuster його майже викупив – але керівництво стартапу так і не погодилося. Дуже скоро гігант почав падати. У 2010 робітників стало вже 25000. А потім було й банкрутство.

Можна сказати: “вони не знали, що так буде”. Але мали знати. Аналізувати та реагувати на такі речі – пряма задача стратега. Netflix було засновано в 1997, а в 2004 Blockbuster ще був лідером. Про диджиталізацію кричали з усіх боків, а серйозних кроків у цьому напрямку зроблено не було. Компанія просто ігнорувала ризики, що були під носом. Тепер про неї ніхто не пам'ятає.

Керувати ризиком – обов’язок власника

Ризик з’являється рівно в той момент, коли приймається рішення. У кожного рішення є два загальні варіанти наслідків: або відбувається те, чого ми намагалися досягти… Керування ризиками рекомендується розділити на чотири етапи:

Ідентифікація

Спочатку ризики треба виявити. Всі. Усі, які тільки можете уявити. Є метод, який я дуже рекомендую в роботі – “blackswan-workshops”. Суть в тому, щоб збиратися групою довірених людей (борд, співробітники) і невпинно протягом години перелічувати ризики для компанії. Очевидні. Неочевидні. Фантастичні. Одним словом – усі. І робити це треба декілька днів поспіль. Задача методу – передбачити непередбачене. Кожному учаснику дозволяється робити які завгодно припущення. На цьому етапі кожен ризик треба розцінювати як суттєвий. Так ми отримуємо список несприятливих результатів.

Оцінка

Після того, як склали величезний список ризиків, необхідно вибрати найімовірніші варіанти. Звернемося тут до простого.

У 2022 та на початку 2023 року люди масово купували генератори. Ті, хто встиг зробити це до блекаутів – це взірець ризик-менеджменту. Вони оцінили ймовірність ризику ще до того, як почався масовий дефіцит. Ті, хто придбали генератор одразу після того, як закінчився дефіцит – також молодці. А от ті, хто після першого періоду блекаутів продали свій генератор… скажімо так, ризик-менеджмент – не їх сильна сторона.

Сценарний аналіз

Найважливіший пункт. Беремо в роботу ризики відповідно до проставлених пріоритетів. Починаємо з тих, які хвилюють нас вже зараз. І розробляємо план реагування.

Кейс Українського IT надихає. 61,3% відсотки IT-компаній, хоча й долали не всі виклики, в цілому працюють стабільно. 34,3% – успішно пристосувалися. 9 з 10 компаній підтримували безперервність більш ніж 80% бізнес-процесів під час вимкнень електроенергії – за даними IT Ukraine Association. Бо вони активно адаптувалися до кризових умов. На свій власний спосіб поралися з електроенергетичною ситуацією. Нерідко одразу декількома методами. 87,1% використовували Starlink, стільки ж закупило генератори, 54,8% створювали спеціальні системи інформування. 29% облаштовували офіси для проживання команди. 16,1% оплачували коворкінг. Результат – експорт комп’ютерних послуг за 2022 рік становив 6 мільярдів доларів США. Що на 9% більше, ніж у 2021.

Моніторинг та контроль

Ризики динамічні. Пам’ятайте про це. Їх треба виявляти, оцінювати та опрацьовувати регулярно. Не упустіть світовий тренд, чи сильного конкурента, чи неочевидний наслідок власного рішення.

Замість висновку – плануйте свої ризики

Ризикам не можна запобігти, але їх можна контролювати. Все не може йти за планом. План має йти за ситуацією. Підприємець існує в невизначеності. В цьому його діяльність та основний челендж. І єдиний надійний метод боротьби з невизначеністю – гнучка, ефективна стратегія.

Приклад успішного ризик-менеджменту – пристосовуваність українського бізнесу. Загалом. Те, як в умовах тотальної невизначеності українські підприємці продовжили працювати, а ще й підтримують державу, волонтерів та ЗСУ. За даними “Дії”, 89,7% підприємців так або інакше допомагають Україні перемогти.