По Югу Украины с палаткой: можно ли найти хороший кемпинг и сколько это стоит

В последнее время почти каждое лето мы с друзьями ездили отдыхать с палатками на Кинбурн. Каждый раз, проезжая интересные места по дороге, говорили себе: "Вот, в следующий раз обязательно заедем, а сейчас — нет времени". Но в этом году мы сразу решили пожертвовать Кинбурном и посетить все пропущенные ранее стоянки.

Мы составили 9-дневный маршрут с цивилизованными (кемпинги) и дикими стоянками. Очень хотелось попасть в Мигию, Актовский и Арбузинские каньоны, Херсонские горы, винодельню Трубецкого, Асканию Нову и к маякам. В конце поездки запланировали 4 ночи дикарями на острове Джарылгач у моря. Но благодаря тому, что в Аскании Нове всего два телефона, и заняты они могут быть часами, в наш маршрут были внесены коррективы — в районе винодельни мы нагуглили кемпинг "Козак", и это оказалось самым приятным сюрпризом на маршруте.

В общем, благодаря этой накладке, всю нашу поездку мы останавливались в кемпингах. Это новый опыт путешествий, и мы решили, что надо бы составить личный рейтинг этих туристических поинтов — может, кому пригодится. Оценка будет по 10 пунктам: место под палатку; парковка; наличие горячей воды; туалет; душ; развлечения и активности; наличие BBQ-зоны; столики; персонал; неожиданные приятные плюшки.

Мигия

Порог "Интеграл"

Первый пункт нашей поездки — мекка любителей водных видов спорта Мигия. О пороге "Интеграл" на Южном Буге слышал каждый, кто хоть немного интересовался рафтингом. Кемпинг "Зеленая черепаха" мы букнули на всякий случай еще из Киева. Но, приехав туда, увидели, что расположен он прямо у дороги, и каждая проезжающая фура ощущается даже по вибрациям.

Поэтому мы поехали осмотреться и, возможно, сменить место стоянки. Но в Мигии сейчас супер высокий сезон, и объехав штук пять, слышали в ответ "Мест нет". Вернулись в "Черепаху" и поняли, что сделали очень правильный выбор.

На проезжающие фуры перестаешь обращать внимание минут через 15. Территория кемпинга — огромный ухоженный зеленый газон. Палатки стоят тесно, но из-за того, что днем все постояльцы заняты сплавами или треками — в кемпинге малолюдно. Часть палаток — местные. Их можно арендовать за дополнительную плату, если вы путешествуете налегке. Закрытой парковки хватает для всех.

Тесновато, зато мягкая трава под палаткой

Ну а дальше — совсем неожиданно. Чистейшие туалеты и душевые кабины. А главное — наличие горячей воды. На территории обустроена зона барбекю с бесплатными дровами, есть кухня с мойкой, газовой плитой и двумя огромными холодильниками. Много деревянных столов под навесами. Плюшки — бесплатные чай, кофе, холодный компот и печенье. Зона для зарядки гаджетов и wi-fi на всей территории. Очень отзывчивый персонал. Можно заказать полноценное питание за дополнительную плату.

Здесь организовывают сплавы на рафтах, лодках, панкрафтах и сапах. Мы решили ограничиться двумя последними. Воды в реке сейчас мало и она спокойная, поэтому кайфово прошли к старой водяной мельнице — покупались.

Оценка кемпинга — 10 из 10

Цена проживания — 90 грн/сутки

Актовский и Арбузинский каньоны

Огромная, но пыльная поляна в "Садибі під лелекою"

На следующий день в обед выехали в Актовский каньон. От Мигии туда 70 км, но километров 5 приходится на достаточно жесткую брусчатку. Арбузинский каньон прямо на пути следования — быстро его осмотрели, припарковав машину на небольшой площадке. Поехали селиться в кемпинг "Садиба під лелекою". Туда хорошо ведет навигатор, но на всякий случай еще в Киеве скачайте все нужные карты — часто по пути нет связи.

По сравнению с предыдущим местом стоянки здесь все гораздо аскетичнее, но территория просторнее, хоть и пыльная. В ее центре стоит до десятка больших хозяйских палаток, которые можно арендовать. Мы же стали со своими в уголке с учетом восхода солнца, чтобы утром как можно дольше побыть в тени. Машины все паркуют рядом с палатками — места хватает.

Из услуг — два летних душа, три туалета типа сортир, бесплатные мангалы. Горячей воды нет. За очень небольшие деньги можно заказать завтрак, обед и ужин. Готовят хорошо, но не все. Пельмени и вареники — отличные, блинчики — не советую. В роли столиков — штук пять бухт из-под кабеля + много беседок. Ночью территория частично освещается. Персонал немного зашуганный, но дружелюбный. Из приятных плюшек — почистили и пожарили нам рыбу за символическую плату, и охлаждали нам вино в своем холодильнике. Есть wi-fi.

Вид с вершины на озеро с рыбой

В Актовском каньоне мы планировали остановиться на ночь, но взвесив количество мест, которые здесь нужно обойти — встали на две. В первый вечер бегло осмотрели каньон, узнали у местных на предмет рыбалки и услышали: "Здесь рыбы нет — надо на рыбалку в соседнее село ехать". Но внизу, прямо у места стоянки, на реке Мертвовод образовалось природное озеро, и мы решили попробовать там что-то поймать на следующий день.

На следующий день в жару мы поехали в Трикратский лес и поместье помещика Скаржинского, заложившего этот лес (о самом Скаржинском погуглите — величайшая персона). Очень приятно погуляли несколько часов по некогда ухоженному парку в тени сотен трехсотлетних дубов. Здесь было бы интересно покататься на велосипедах, но местные туризмом особо не занимаются.

Утренний улов

Под вечер пошли рыбачить и поймали нормально рыбы, среди которой был невиданный до этого лунный окунь. Клев вполне себе хороший. Утром снова порыбачили и сделали небольшую радиалочку по Актовскому каньону. В общем, делать тут два дня есть что.

Оценка кемпинга — 7 из 10

Цена проживания — 50 грн/сутки

Херсонские горы (Станислав)

Выехали сюда поздно. По дороге заезжали на Хабловский маяк — очень понравился. Приехали в Станислав, где букнули кемпинг "Скелька", и сразу же расстроились. Территория кемпа — обычный пыльный двор без растительности и искусственной тени. Хозяева малообщительные. Узнали, что на всех постояльцев есть один грязный туалет типа сортир и один летний душ. Есть мангал, но холодильник "завтра только привезут". Интернета нет.

Горы осыпаются. Осторожно под ними

Если бы не вечер, то переехали бы в другое место. Но решили становиться — охладили напитки в ведре с водой, полюбовались закатом. Хотели взять у хозяев в аренду лодки, но их застолбили за групповыми туристами. На следующий день спустились к воде — полюбовались Херсонскими горами снизу. Купаться здесь неинтересно — вода грязная из-за илистого дна. Поэтому сразу выехали на винодельню Трубецкого. Вывод — на Херсонские горы достаточно потратить пару часов, не останавливаясь здесь на ночевку.

Оценка кемпинга — 2 из 10.

Цена проживания — 100 грн/сутки

Кемпинг "Козак" (Отрадокаменка)

Вид с палаточной площадки на нижний ярус

После условий в "Скельке" очень грустно было осознавать, что следующий пункт нашего маршрута — Аскания Нова. По отзывам, местный кемпинг расположен в черте города рядом с автостанцией и условия там не фонтан. К тому же — у нас не было подтверждения экскурсии на сафари.

Поэтому сразу поехали на вина Трубецкого, и решили по дороге дозваниваться в Асканию. Оба телефона были заняты. Мы быстро пообедали на берегу Днепра, чтобы успеть на экскурсию, продолжая звонить. За 2 часа так и не дозвонились. Решили найти страховочный вариант. За каких-то 15 минут нагуглили кемпинг "Козак" рядом с винодельней.

Закончив экскурсию, мы сразу поехали осмотреться на место предполагаемой стоянки. "Козак" со въезда выглядел солидно — ворота с домиком охраны на въезде, огороженная территория, видеонаблюдение по периметру. На входе мы заплатили по 50 грн с человека за въезд, получили браслеты на руку.

Кемпинг расположен на месте разобранного местными жителями до фундамента бывшего детского лагеря. На горе — облагороженные и искусственно затененные места под палатки (в том числе хозяйские) с персональными розетками. Есть около пяти точек под автодома (с розетками и заправками водой). Несколько моек с горячей водой. Три чистых душевых кабины и чистейший туалет на 6 кабинок. Внизу у воды — зонтики, шезлонги, гамаки, байдарки, катамаран и пару пирсов — один для купания, второй — для рыбалки. Есть большой надувной бассейн для детворы.

Нас встретила администратор с приятной улыбкой. Она провела нам короткую экскурсию. Показала мангалы и родник (вдруг мы не хотим пить водопроводную воду), рассказала про wi-fi, сдала прикормленное место на пирсе, и пообещала, что если мы что-то поймаем, то можем рассчитывать на бесплатные плиту, сковородку, масло и муку для жарки рыбы.

В общем... на Джарылгач мы не попали. В первый вечер попили вина, а на следующий день в 5 утра уже ловили карасей. За 4 часа наловили 4 кг и зажарили их на обед. К слову, обедали в одной из шикарных беседок, оплетенных диким виноградом. День прошел лениво — купались, загорали, пили пиво.

На второй день с самого утра взяли байдарки на день и пошли по синему маршруту. Маршрутов тут два — длинный (красный) и короткий (наш). Их разработали и промаркировали студенты херсонского туристического факультета. Но сами протоки расчистили не до конца. Поэтому нам посоветовали, если мы не хотим упахаться, сплавать на водохранилище с белыми лилиями, и вернуться обратно. Но мы решили упахаться и пошли по синему маршруту. Он оказался не таким уж и жестким, но зато — фантастически красивым.

На заливе

Каждые 5 минут перед нами взлетали серые и белые журавли. На водохранилище видели огромного лебедя. В итоге, доплыли по плавням до сильно заросшего тупика и уже думали возвращаться обратно, как случайно увидели вытоптанный берег — оказалось, что мы случайно встали передохнуть на перетяжке (там где байдарки нужно метров 30 волочить по суше в соседнюю протоку), а промаркированное дерево упало от старости. Перетянули лодки и пообедали на живописном берегу рядом с бобровыми угодьями.

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Вернулись в кемпинг под вечер. Отдохнули, снова порыбачили — отдали улов местным парням (лениво было чистить). Переночевали и решили на обратной дороге разбить нашу поездку на две части, снова остановившись в Мигии, где мы и закончили наше путешествие в "Зеленой черепахе", пожарив бургеры и прокатившись на сапах.

Оценка кемпинга — 10 из 10

Цена проживания — 50 грн/сутки (если стоите на не обустроенных площадках, если же на них — дополнительно платите по 50 грн с человека)

Хабловский маяк

Вывод

Путешествовать, останавливаясь в кемпингах — очень интересно. Но… Идеально останавливаться в них в будние дни — значительно меньше людей. Запаситесь на всякий случай берушами: часто по вечерам в кемпингах громко гуляют или банально кто-то сильно храпит по соседству. Еду мы брали сублимированную сразу нескольких производителей, очень удобно тратить на прием пищи малое количество времени и ресурсов. В общем #Мандруйте Україною — это очень интересно.