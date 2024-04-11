Секрети ефективної команди: як підтримувати культуру інновацій серед співробітників

У цьому матеріалі хочу поділитися порадами, як заохочувати культуру інновацій в компанії.

Термін “інновації” потужний і популярний. Його часто використовують в компаніях: розповідають про власні нововведення, шукають співробітників, які можуть запровадити новітні зміни в компанії. Проте, незважаючи на популярність терміну “інновації”, для багатьох вони поки залишаються абстрактною ідеєю.

Може здатися, що культура інновацій притаманна лише компаніям, які створюють продукти чи послуги, що змінюють світ. Проте це – кінцева мета. Компанії з сильною інноваційною культурою виховують у своїх співробітниках незалежне, незашорене мислення. Саме в такій корпоративній культурі можуть народжуватися нові ідеї, продукти та послуги.

З чого почати: емоційний зв’язок

Насамперед почніть з власної культури та побудови емоційного зв’язку між членами команди. Працівники мають поділяти однакові цінності і приймати рішення, враховуючи їх. Бути відповідальними, дбати про власний розвиток та зростання бізнесу. Це допоможе побудувати сприятливу атмосферу взаємодії та відкритості, де люди відчуватимуть підтримку та приналежність до команди. Це позитивно впливатиме на їхню залученість у роботу, мотивацію та ефективність.

У робочій атмосфері емоційний зв'язок та залученість є важливими. Іншими словами, співробітники мають відчувати себе частиною команди, в якій всі рухаються в одному напрямку та є частиною цілого. Це одна екосистема, яка створюється з індивідуальної залученості, командної взаємодії та надалі охоплює усю організацію, яка прагне досягати спільних цілей та де кожен знає, чому та навіщо ми робимо це разом.

Як побудувати культуру інновацій в компанії: ключові поради

Дбайте про навчання та розвиток кожного співробітника. Стратегія розвитку співробітника має базуватися на сильних сторонах – так людина відчуватиме, що вона реалізує свій потенціал і любить те, що вона робить. Подбайте і про те, щоби в командах були люди з різними сильними навичками.

При виборі напрямку розвитку фахівця відштовхуйтеся від того, що людина вміє і що їй подобається, а не навпаки. Не фокусуйтеся на розвитку навичок, які не є сильними сторонами. Натомість варто докладати зусиль для вдосконалення того, що виходить краще, для того щоб досягти найвищих результатів у вміннях, якими володіє співробітник.

Сприймайте кожного співробітника як лідера і допомагайте людям розвивати ці навички. Це стосується не тільки керівників команд – кожен працівник має бути лідером та адвокатом своєї думки, аби ефективно доповнювати роботу команди.

Збирайте команди з різноманітних людей. Завдяки тому, що вони будуть мати різний набір навичок, кожен привноситиме своє, проте функціонуватиме така команда як єдине ціле. Тоді колектив зможе створювати інновації, мислити в нестандартному напрямку – завдяки розмаїттю досвіду та поглядів.

Створюйте сприятливе середовище для висловлення ідей та думок , залучаючи співробітників до обговорення стратегічних ініціатив та вирішення складних проблем.

Запрошуйте співробітників брати участь в різноманітних заходах для висловлення думок та обговорення тих чи інших бізнесових питань. Такі рішення варто приймати не тільки в колі вищого керівництва, а й надати можливість співробітникам висловлюватися. Коли люди розуміють, що вони мають вплив, що їхня думка може бути почута; що ті проблеми, які є на місцях, вони можуть висловити і разом ухвалити рішення – це означає, що для них є сенс говорити та ділитися. Саме таким чином випрацьовується культура бажання ділитися, бути командою і створювати щось нове.

Сприймайте невдачі як частину досвіду та шляху до вдосконалення. Без можливості експериментувати команда буде боятися помилок та ймовірніше за все надасть перевагу знайомим шляхам замість інноваційних ідей.

Важливо усвідомити, що будь-які рішення членів команди є частиною досвіду, і що помилки варто сприймати як його складову. Налаштуйте такий зворотний зв’язок, аби людина відчувала, що помилки – це не проблема, а спосіб вчитися. Якщо ми помиляємося, варто пам’ятати, чого саме ми навчилися і які висновки були зроблені. Лише після такого усвідомлення ми можемо сміливо рухатися далі. Заохочуйте команду пробувати, ділитися ідеями. Не забувайте, що іноді керівник має допомогти людині осмислити помилку та прийняти можливість помилятися і далі без остраху.

Розумійте індивідуальну мотивацію людини, яку вона закладає у співпрацю з компанією .

Часом індивідуальна мотивація співробітника може бути настільки сильною, що це негативно впливає на роботу команди. Це трапляється, коли людина налаштована на результат та відповідальність, але суто індивідуально.

Справді, коли працівник фокусується винятково на тому результаті, якого очікують від нього особисто. Тоді виникає ризик, що командні результати можуть бути не досягнутими, адже не збігаються з індивідуальними цілями людини.

Важливо працювати з командною залученістю. Керівник має допомагати в обговоренні командних питань, створювати атмосферу, де в кожного є можливість висловитися. Ми знову повертаємось до того, що в корпоративній культурі має бути місце для дискусії. Потрібно спільно обговорювати цілі команди, підкреслювати ключові переваги співпраці та взаємопідтримки, сприяти відкритому спілкуванню та пошуку можливостей для інтеграції індивідуальних цілей у командну діяльність.

Ключові висновки, або чому відчуття щастя на роботі важливе

По-перше, варто дбати про людей в сенсі людського ставлення. По-друге, необхідно вкладатися у розвиток працівників, акцентуючи увагу на сильних сторонах. По-третє, незамінною є постійна двостороння комунікація: це можливість ставити питання, отримувати на них відповіді й бути на зв'язку, незалежно від того, що відбувається у бізнесі.

Щасливі люди протягом свого робочого дня мають залишатися щасливими. Дослідження інституту Gallup показують, що для того, щоб настрій і енергія підвищувалися, необхідно в середньому 6 годин взаємодії з людьми в різних формах, а для цього необхідно співпрацювати із тими, з ким комфортно та добре. В одному з питань нашого щорічного опитувальника, співробітник має оцінити за шкалою, наскільки він чекає на початок робочого дня. Ідея цього питання в тому, що співробітник із задоволенням планує свій кожен день і сприймає його як можливість щоразу поринати у цікаву роботу та ефективну взаємодію.