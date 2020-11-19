Управление государственными предприятиями — нужны реальные изменения, а не имитация реформ

Государственные активы для государства — что чемоданы без ручки: и выбросить жалко, поскольку при должном управлении они могут приносить прибыль, и нести тяжело, потому, что эффективно управлять распорядитель госсобственностью ФГИУ не умеет — убытки растут, словно снежный ком.

Не может не шокировать общая сумма убытков от неэффективных госпредприятий: только за 2019 год она составила более 174 млрд грн, что составляет 5% отечественного ВВП. К тому же, эта цифра имеет тенденцию к росту, что является приговором умению государства управлять собственными активами. Почему же так произошло и как изменить ситуацию к лучшему? Попробуем разобраться.

Ранее госпредприятиями руководили отраслевые министерства. Нельзя сказать, что это был top-notch quality менеджмент, но в специфике деятельности госактивов они понимали больше, чем следующий государственный распорядитель — ФГИУ. В период "царствования" Фонда в "стране госсобственности" оказалось, что как посчитал Кабинет министров, 50% из госактивов — банкроты, на 20% "паразитируют" всевозможные дельцы и "смотрящие" от олигархических структур и только 30% более-менее прибыльные. Неэффективные госпредприятия каждый день приносят Украине убытки, и света в конце этого убыточного "туннеля" пока не видно.

Кардинально изменить ситуацию к лучшему могла бы реформа корпоративного управления (далее — КУ), начатая в 2015-2016 годах по рекомендации иностранных консультантов и западных партнеров, которые обратили внимание на низкое качество управления госактивами. Один из ключевых пунктов этой реформы — формирование наблюдательных советов (далее — НС) госпредприятий не из представителей государства (или ФГИУ или профильных министерств), которые, в лучшем случае, выполняют функции статистов, а в худшем являются ставленниками заинтересованных структур, — а именно за счет независимых директоров.

Дальше. В 2016 году ВР принимает изменения в закон "Об управлении объектами государственной собственности". Ними предусматривается требование создания на госпредприятиях независимых НС с функциями стратегического управления. Согласно закону, в круг полномочий таких НС включены действительно глобальные вопросы: согласование проекта стратегии, годового финансового плана предприятия и отчета о его исполнении; принятие решения о временном отстранении руководителя от осуществления полномочий и назначении лица, временно исполняющего полномочия руководителя; назначение на должность и освобождение от должности руководителя.

А теперь, как говорится, "на мой хлопский ум", почему это полезно для нашего государства? Независимые директора — это, в отличие от представителей ФГИУ, профессионалы своего дела — опытные специалисты из разных областей, юристы, аудиторы. Они могут и дают возможность госпредприятиям достигать поставленных целей — работать эффективно и с прибылью. Они не будут плясать под дудку заинтересованных сторон, прикрывать хищения на государственных предприятиях и сознательное уничтожение материальной и финансовой базы госактивов.

Какие же наши успехи на пути формирования независимых НС? По данным Минэкономики, в настоящее время они сформированы лишь на 10-15 крупнейших госпредприятиях. В ближайшее время их количество имеет шансы пополнить легендарный "Энергоатом", куда войдет четверка независимых директоров. Если, конечно, МЭРТ, которое вместе с ФГИУ выступает главным тормозом реформы КУ, вспомнит, что оно призвано работать именно в государственных интересах. Не густо, правда? Особенно если вспомнить, что в Украине работает более 3,6 тысячи госпредприятий.

Но даже на этой несчастной десятке госактивов, где появились независимые директора, они были подвергнуты такому бешеному прессингу со стороны государства, что были вынуждены покинуть НС. Может, это и является важным критерием эффективности их деятельности? Ведь можно не сомневаться, что независимые члены НС сильно мозолили глаза тем, кто, как говорил известный герой культовой комедии "Кавказская пленница", привык "путать свою шерсть с государственной".

Однако наши иностранные партнеры — это особенная "печалька" для ФГИУ и других органов, привыкших иметь собственную коррумпированную выгоду на госактивах, благодаря серым схемам — из донорских структур не стали молчать. Более того, поставили воплощение реформы КУ одним из условий выделения кредитных ресурсов. Например, представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман без какой-либо двузначности отметил, что реформа корпоративного управления (с одним из ее важнейших пунктов — независимыми НС) является одним из главных требований сотрудничества с Украиной, поскольку она повышает эффективность государственного сектора и снижает бюджетные риски.

Волю завершить воплощение реформы КУ, вроде, демонстрирует и правительство. По крайней мере, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин заинтересован в успешном завершении реформы по улучшению управления госпредприятиями. Летом этого года он подчеркнул, что у правительства, президента и профильных министерств есть желание продолжать эту реформу. Так почему же, если все ключевые игроки "За", то независимые директора в наших краях все еще, как те "снежные люди", все о них слышали и мало кто видел?

Можно предположить, что, в первую очередь, буксование реформы выгодно руководителям ФГИУ. Ловить "рыбку в мутной воде" им помогает режим ручного управления в виде бесконечной перетряски "исполняющих обязанности" на госактивах. Как результат, львиная доля убытков госпредприятий приходится на те госактивы, где уже после вступления в должность председателя госимущества Дмитрия Сенниченко было сменено руководство. Об этом четко и недвусмысленно свидетельствует исследование аналитиков YouControl.

Более того, несмотря на клятвы на верность реформе КУ, ФГИУ в течение полугода меняет одних "исполняющих обязанности" на других уже по второму кругу, а ситуация — как в культовом романе Ильфа и Петрова "Золотой теленок", где относительно артели "Реванш" "все операции были внесены на счет прибылей и убытков, причем в тот раздел этого счета, который ни словом не упоминал о доходах, а полностью был посвящен убыткам". Разница лишь в том, что у ФГИУ вместо артели "Реванш" такие предприятия, как Электротяжмаш, ОГХК, ОПЗ, "Харьковоблэнерго". На которых ситуация имеет четкий тренд к ухудшению. Может, это все-таки реванш?

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При этом, как заявляет заместитель председателя ФГИУ Денис Кудин, председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко ставит задачу обеспечить совокупную рентабельность госактивов на уровне не менее 5% за счет привлечения "квалифицированного и мотивированного менеджмента, желающего работать". А ничего, что у Хмельницкоблэнерго рост прибыли в 2019 году по сравнению с 2018-м — более 100%? В 2018 году тоже не две копейки было — все данные в открытом доступе. Другой владелец такого менеджера, который это обеспечил, на руках носил бы, а не по судам таскал. А ФГИУ за два года (2019-2020) конкурсов по отбору независимых членов НС провел аж четыре. При том, что, повторюсь, госпредприятий у нас 3,6 тысячи, из которых половина живых и работающих. Да и эти несчастные четыре конкурса прошли непрозрачно, не публично и не открыто.

Кстати, отдельная тема — это тайминг внезапного появления интереса Фонда к необходимости независимых НС. Она была реанимирована подозрительно недавно, неделю назад, после нашего нашумевшего заявления в конце октября, в котором менеджмент "Хмельницкоблэнерго" обращается к президенту с просьбой повлиять на ФГИУ с целью формирования дееспособного НС с независимыми директорами, как того требует законодательство об акционерных обществах и управлению государственной собственностью. Мы очень рады тому факту, что в ФГИУ нас наконец услышали и признали важность реформы КУ. Надеемся, что это повлияет на результат, потому что четыре конкурса по отбору независимых директоров при существующем количестве госпредприятий, это не результат, а так — "ложка меда в бочке дегтя".

Отмечу, что такое ручное руководство made by SPF of Ukraine лично мы, в "Хмельницкоблэнерго", знаем не понаслышке. У нас ситуация вообще абсурдна. Сформированный из представителей ФГИУ (причем незаконно) НС по известным только ему причинам решил избавиться от руководства предприятия. Возможно, это следствие того, что мы один из немногих госактивов, что является прибыльным и по объему прибыли среди госпредприятий в 2019 году (115 млн грн вместе с дочерней сбытовой компанией) занимает второе место после "Турбоатома".

Но как бы там ни было, после такого странного решения наш НС от ФГИУ "приказал долго жить". Кажется, в такой ситуации ФГИУ должен был бы в кратчайшие сроки обеспечить избрание нового состава НС и, владея 70% акций компании, восстановить контроль над предприятием. Однако в этом направлении, как говорят в народе, уже более полугода "конь не валялся".

Возможно, Фонд понимает, что не может обеспечить формирование "марионеточного" состав НС в силу требований закона "Об управлении объектами государственной собственности" о независимых директорах, и поэтому решил от нас фактически "отморозиться". А без НС мы даже не можем перейти в новый финансовый год, ведь отсутствие финплана затормозит нашу деятельность уже с первых дней 2021 года. В результате мы были вынуждены обратиться к президенту, ФГИУ, Кабмину, чтобы нам сформировали новый НС, в том числе — с независимыми директорами.

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Уже грешным делом думаем, может, действительно, ФГИУ кем-то мотивирован превратить наши доходы в убытки, а потом "прихватизировать" за копейки? По крайней мере, если бы Фонд думал не о собственной выгоде, а о государственных интересах, он бы не действовал, как говорится, "по-геростратовски".

В завершение повторю то, что несколько раз уже подчеркивал. Лично я и возглавляемая мной команда руководства "Хмельницкоблэнерго" за руководящие кресла не держимся. Потому что живем в Украине, работаем на ее будущее, а не на личный интерес, и более всего ценим свою репутацию. Поэтому делаем все возможное, чтобы "Хмельницкоблэнерго" было прибыльным, приносило дивиденды государству, а в будущем было приватизировано. Но не за копейки. Кажется, аналогичной судьбы президент и правительство должны желать всем объектам госсобственности.

Поэтому надеемся, что реальное внедрение реформы корпоративного управления с независимыми наблюдательными советами, в отличие от имитации такой реформы Фондом госимущества, станет одним из конкретных шагов высшего руководства страны. А вот веру в то, что реальные шаги реформирования сделает сегодняшний состав ФГИУ, мы, честно говоря, уже в значительной степени растеряли.