"Били по голове, делали уколы": судья Чаус рассказал о подробностях похищения в Молдове (ВИДЕО)

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус заявляет о своем избиении неизвестными после похищения 3 апреля 2021 года в Кишиневе и последующем принуждении к даче определенных показаний. Об этом он рассказал в комментарии депутату Верховной Рады от "Европейской солидарности" Владимиру Арьеву.

"Они положили меня на пол пассажирского сиденья, и второй человек сел на меня, на голову, и держал. Когда я пытался вылезти из-под него, он бил меня кулаками по спине, по почкам. Это продолжалось где-то минут 20, может, 30. Потом они меня пересадили, это было уже за городом, в "пирожок" темно-зеленого или темно-синего цвета. Похоже, это был Peugeot. Там два ряда сидений. Подняли одно сиденье за пассажирским, я там лежал головой, а ноги лежали там, где "пирожок", — описал Чаус.

По словам экс-судьи, похитители сделали ему укол, чтобы обездвижить его, связали руки и ноги, после чего продолжили путь дальше.

"Ехали мы где-то часа два, может, полтора, не могу сказать. Потом по дороге я спросил, куда мы едем — в Румынию или в Приднестровье. Сказали, что в Румынию. Я начал освобождаться, пытался сбежать. Когда я начинал двигаться, били по голове, а когда начал освобождать руки, то дали еще один укол в правую ногу", — заявил он.

При этом Арьев, комментируя ситуацию, заявляет, что похищение проводили сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны с целью дальнейшего выбивания показаний против "личных врагов Зеленского", подразумевая в первую очередь бывшего президента, а сейчас нардепа от "Евросолидарности" и лидера этой партии Петра Порошенко.

"Они уже приносили вопросы, напечатанные на чистых листах бумаги, и там было очень много вопросов, до 100. И под каждым вопросом нужно было поставить подпись и [ответить] "да" или "нет". И напротив каждого вопроса стоял "плюс" или "минус". И говорили: пиши там, как написано, где "плюс" — значит, "да", где "минус" — значит, "нет", — рассказал парламентарию Чаус.

Он также заявил, что листы с вопросами и отметками ему затем принесли еще раз, немного поменяв сами вопросы, а в третий раз уже заставили давать заготовленные ответы по памяти, снимая на видео.

"В третий раз уже принесли без знаков и под видео говорят: "Сейчас ты помнишь, где там "плюс", а где "минус"?" Ну, говорю, где вы ставили, там и было. "Ну вот теперь без "плюсов" и "минусов" под видео зачитываешь вопросы и говоришь "да" и пишешь". Сказали: пока не напишешь, что ехал из Киева на самолете, что был в кабинете у Порошенко и получил личное от него указание засудить Корбана, живым из подвала не выйдешь", — утверждает Чаус.

При этом Арьев заявил, что опубликованные комментарии бывшего столичного судьи представляют собой "лишь малую часть того, что есть у нас в распоряжении".

Отметим также, что публикация видеопризнаний Чауса была анонсирована накануне бывшим генеральным прокурором и соратником Порошенко Юрием Луценко. Однако адвокат экс-судьи Ростислав Кравец в комментарии изданию "Страна.ua" заявил, что ему об этом ничего неизвестно и вообще это "странная информация".

При этом Кравец допустил, что "Луценко сделал такое предположение в связи с тем, что с Чауса недавно сняли защиту Службы безопасности Украины", которая была к нему приставлена после его появления в Украине. Жена же Чауса Светлана также заявила, что ничего не знала о намерениях супруга сделать такие заявления.

"Когда Николая Чауса нашли, ему предоставили охрану СБУ согласно закону о защите свидетелей и потерпевших. Этот закон применяют нечасто: в моей практике впервые была предоставлена такая защита. По всей видимости, сейчас риски, из-за которых была предоставлена защита, по информации СБУ, отпали", — цитирует издание защитника экс-судьи.

Кроме того, Кравец отметил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура направила ходатайство об изменении меры пресечения для его подзащитного, очевидно, в связи со снятием этой охраны.

"О том, что Чаус больше не под охраной СБУ, наверное, сообщили и САП, так как они обратились с ходатайством об изменении меры пресечения. Раньше ведь не было смысла держать Чауса в СИЗО, он и так круглосуточно находился под охраной спецподразделения "Альфа". Но теперь охрана снята", — отметил он.

В свою очередь агентство "Українські новини" сообщает со ссылкой на источник в САП, что Чаус уже внес предписанный залог в 718 тысяч грн и был освобожден из-под домашнего ареста согласно решению Высшего антикоррупционного суда от 1 февраля.

Напомним, что в Украине Чауса преследуют за взяточничество: Национальное антикоррупционное бюро задержало его еще 9 августа 2016 года. Сообщалось, что он обещал вынесение "нужного" решения в деле о торговле наркотиками, а полученные деньги закопал на своем огороде в литровых банках. В начале сентября Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.

Однако затем Чаус пропал. 16 августа 2016 года его объявили во всеукраинский, а затем и в международный розыск. В феврале 2017 года судью задержали и арестовали в Молдове, однако уже в апреле, когда срок ареста истек, отпустили на свободу. Чаус просил молдавские власти предоставить ему убежище, но, несмотря на отказ, остался жить в Молдове.

В начале апреля 2021 года в СМИ появилась информация о похищении экс-судьи в Кишиневе. В мае в мессенджере Telegram появился аккаунт, на котором стали публиковаться видеозаявления Чауса, а также компромат, раскрывающий, в частности, деятельность департамента Генпрокуратуры Украины, который якобы по заданию Порошенко занимался шантажом и рейдерством в отношении бизнесменов.

Чаус на опубликованных видео заявлял, что с ним все в порядке и он находится в безопасном месте, однако до конца июля его местонахождение оставалось неизвестным. Новые же записи на канале не публиковались с 25 июня.

30 июля 2021 года бывший судья объявился в одних трусах в селе в Винницкой области неподалеку от Могилева-Подольского, где расположен пункт пропуска на границе с Молдовой. Впоследствии стало известно, что СБУ доставила его в Киев, однако НАБУ попыталось "отбить" Чауса, устроив погоню за автомобилями спецслужбы по улицам столицы, однако безрезультатно.

3 августа детективы НАБУ все же задержали экс-судью в больнице "Феофания". На следующий день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 6 августа стороне защиты были открыты материалы дела о взятке. В итоге 15 ноября дело было направлено в суд.