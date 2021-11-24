Эстония установила проволочные заграждения на границе с Россией

В Эстонии военные установили проволочные заграждения в Нарве на государственной границе с Россией. Об этом сообщает ERR.

Установкой заграждения на эстонско-российской границе занимались военнослужащие сил обороны и сотрудники Департамента полиции и погранохраны (PPA).

Правоохранители рекомендовали установить дополнительные заграждения на определенных участках, где есть высокая вероятность нелегального пересечения границы. Именно в этих местах Эстония оградилась проволокой от России.

Эстония проводит учения "Шип-2021" (Okas 2021), в рамках которых и установили ограждения. В целом планируется установить тройные барьеры вдоль 40 км восточной границы страны. В этот раз для ограждения использовали 4 км режущей проволоки.

"Эти учения были для нас хорошим опытом, и все указанные департаментом участки были защищены режущей проволокой. Можно сказать, что эти места теперь лучше защищены", — прокомментировал руководитель пограничного пункта "Нарва-1" Марек Лийва.

Процесс установки ограждений начался 20 ноября. По словам премьер-министра страны Кайи Каллас, строительство пограничных заграждений должно показать России, что Эстония охраняет границы Евросоюза, НАТО и свои.

По ее словам, на сегодняшний день нет серьезной угрозы границе Эстонии, но опыт ее соседей заставляет ее быть бдительной.

Заграждения устанавливают на эстонском берегу сухого русла реки Нарвы. Это место в Эстонии считают зоной повышенного риска. Дело в том, что в большинстве случаев русло реки остается сухим, и там его легко можно пересечь.

Украина также собирается установить на своих границах ограждения. Для этого правительство выделило Государственной пограничной службе Украины 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства.

Это касается не только украинско-российской границы. Украине нужно подготовиться и к любым сценариям развития событий на границе с Беларусью, учитывая миграционный кризис, с которым уже столкнулась Польша.