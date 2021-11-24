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Эстония установила проволочные заграждения на границе с Россией
В Эстонии военные установили проволочные заграждения в Нарве на государственной границе с Россией. Об этом сообщает ERR.
Установкой заграждения на эстонско-российской границе занимались военнослужащие сил обороны и сотрудники Департамента полиции и погранохраны (PPA).
Правоохранители рекомендовали установить дополнительные заграждения на определенных участках, где есть высокая вероятность нелегального пересечения границы. Именно в этих местах Эстония оградилась проволокой от России.
Эстония проводит учения "Шип-2021" (Okas 2021), в рамках которых и установили ограждения. В целом планируется установить тройные барьеры вдоль 40 км восточной границы страны. В этот раз для ограждения использовали 4 км режущей проволоки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Процесс установки ограждений начался 20 ноября. По словам премьер-министра страны Кайи Каллас, строительство пограничных заграждений должно показать России, что Эстония охраняет границы Евросоюза, НАТО и свои.
По ее словам, на сегодняшний день нет серьезной угрозы границе Эстонии, но опыт ее соседей заставляет ее быть бдительной.
Заграждения устанавливают на эстонском берегу сухого русла реки Нарвы. Это место в Эстонии считают зоной повышенного риска. Дело в том, что в большинстве случаев русло реки остается сухим, и там его легко можно пересечь.
Украина также собирается установить на своих границах ограждения. Для этого правительство выделило Государственной пограничной службе Украины 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства.
Это касается не только украинско-российской границы. Украине нужно подготовиться и к любым сценариям развития событий на границе с Беларусью, учитывая миграционный кризис, с которым уже столкнулась Польша.