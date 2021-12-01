Флот национального авиаперевозчика будет сформирован к 2025 году, — Зеленский

Флот украинского национального авиаперевозчика будет полностью сформирован к 2025 году, а Украинские национальные авиалинии (Ukrainian National Airlines) заработают уже в следующем году, и за несколько лет количество самолетов там увеличится до 20.

Об этом во время своего выступления в Верховной Раде в среду, 1 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Независимость должна чувствоваться в воздухе, поэтому мы создаем украинского национального авиаперевозчика. Он сможет летать в наши новые аэропорты, которые мы строим в 16 городах Украины», — заявил Зеленский.

При этом гарант напомнил о планах строительства международного аэропорта на Закарпатье, «между Ужгородом и Мукачево». Кроме этого он сказал о создании еще двух аэропортов на востоке Украины.

«Первый рейс национального авиаперевозчика будет в 2022 году, а к 2025 году будет сформирован флот нашей авиакомпании, не менее 20 современных новых судов», — пообещал глава государства.

Напомним, ранее Зеленский заявил о старте создания новой государственной авиакомпании. Планируется, что ее назовут Украинские национальные авиалинии (UNA). Он отметил, что UNA — это национальный авиаперевозчик, создание которого официального началось 25 ноября.

По словам Зеленского, государство готово инвестировать в украинский воздушный флот, нагружать украинских производителей заказами и привлекать мировых лидеров для участия в общих проектах в авиастроительстве.