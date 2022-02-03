ГБР расследует возможную растрату 1 млн грн руководством "Голоса": в партии считают дело сфабрикованным

Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту возможной растраты руководством партии "Голос" бюджетных средств в сумме более 1 млн грн.

Как говорится в сообщении бюро, в ходе анализа отчетности партии работники Национального агентства по предотвращению коррупции обнаружили, что заключенные руководством политсилы договоры по оказанию услуг и выполнению работ рядом физлиц-предпринимателей имеют признаки фиктивности, о чем был составлен соответствующий акт.

ГБР же квалифицировало это как нарушение порядка финансирования политической партии и присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой (часть 5 статьи 191, часть 1 статьи 159-1 Уголовного кодекса).

За это предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Отмечается, что в рамках расследования уже допрошен ряд свидетелей, в частности, из числа депутатов Верховной Рады.

В свою очередь лидер партии Кира Рудик сообщила, что посетила в четверг ГБР, где была допрошена по этому делу в качестве свидетеля, назвав его сфабрикованным и охарактеризовав происходящее как "обычное преследование оппозиции".

"Кратко о допросе: обычный спектакль. Следователи все понимают, спикеры ГБР все понимают, но вынуждены играть в этом политическом театре. На наши логичные вопросы ответов нет. В чем предмет дела? Почему основываются на открытых данных, если "Голос" и НАПК спорят в судебном порядке? Почему именно сейчас, хотя делу с НАПК уже почти два года? В ответ – ничего", — заявила она.

Следующий допрос, как сообщили в партии, назначен на 10 февраля. Рудик также выразила уверенность, что представителей "Голоса" и далее "будут таскать на допросы", но заявила, что "верит в победу здравого смысла над телефонным правом".

Напомним также, что в декабре Верховный суд постановил вернуть дело по иску "Голоса" к НАПК на повторное рассмотрение в Окружной административный суд Киева.

Решение же самого ОАСК и подтвердившее его решение Шестого апелляционного админсуда в части отмены приказа НАПК о лишении государственного финансирования "Голоса" были Верховным судом отменены.

НАПК, напомним, решило лишить партию госфинансирования из-за выявления в декабре 2020 года по результатам проверки квартального финотчета "Голоса" недостоверности данных об уплате партией 1,33 млн грн 11 физлицам-предпринимателям.

Агентство также установило, что партия не платила налоги при взятии в аренду офисов для Одесской и Хмельницкой областной, а также Киевской городской организаций, на что пожаловалось в Государственную налоговую службу.

"Голос" же не стал тогда подавать в НАПК исправленный финотчет, а обжаловал решение агентства о приостановлении его финансирования в судебном порядке.