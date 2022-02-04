Генсека НАТО Столтенберга назначили главой центробанка Норвегии

Король Норвегии Харальд V 4 февраля назначил нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга новым управляющим Норвежского банка. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.

Нынешний глава центробанка Эйстейн Олсен поприветствовал назначение преемника, отметив, что знает его как увлеченного и компетентного экономиста с большим опытом, и выразив уверенность, что тот успешно будет выполнять новую роль.

Олсен еще в августе 2021 года заявил, что намерен уйти в отставку после ежегодного обращения в феврале 2022 года. При этом он отметил, что до 1 декабря Столтенберг не сможет вступить в свои полномочия, и до этого центробанком будет руководить заместительница управляющего Ида Волден Бахе.

Напомним, что генсеком НАТО Столтенберг стал 1 октября 2014 года, до него эту должность занимал в течение пяти лет бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен. Полномочия Столтенберга неоднократно продлевались, и на сегодня он может занимать эту должность до конца сентября 2022 года.

В декабре 2021 года было объявлено, что он среди 22 человек подал заявку на конкурс по выбору нового главы Норвежского банка. Однако сам генсек тогда указал, что хотя и очень мотивирован приступить к этой новой работе, в случае выбора его кандидатуры он не сможет этого сделать, пока не истечет его мандат в НАТО.

Отметим также, что до того, как возглавить Североатлантический альянс, Столтенберг в течение восьми лет (2005-2013) занимал в Норвегии должность премьер-министра, а ранее также возглавлял Министерство финансов (1996-1997) и Министерство промышленности и энергетики (1993-1996).