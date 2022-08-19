- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Кабмін продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації до Нового року
Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідні зміни внесено до розпорядження Кабміну від №338 від 25 березня 2020 року, яким і було встановлено таку НС. Згідно останньої ж редакції документу строк надзвичайної ситуації було продовжено до 31 серпня.
Також Мельничук повідомив, що уряд продовжив і карантин на всій території України до 31 грудня. Його, нагадаємо, останній раз, 27 травня, також продовжували до 31 серпня, але тоді строк продовження становив три місяці.
Нагадаємо, що карантинний режим в країні було введено через епідемію коронавірусної інфекції. Причому на момент повномасштабного військового вторгнення Росії 24 лютого Україна перебувала на історичному піку захворюваності на Covid-19 (тоді офіційно зараженими вважалося близько 1,8% населення), однак відразу після цього публікація Міністерством охорони здоров'я відповідних статистичних даних припинилася.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому через місяць, 26 березня, уряд скасував обмеження, пов'язані з Covid-19, та обов'язковість вакцинації від цієї хвороби на період воєнного стану. Проте продовження формальної дії карантину є важливим у зв'язку з прив'язкою цього терміну до різних економічних заходів, вжитих раніше Кабміном.
Зазначимо, що також в Україні діє воєнний стан та проводться загальна мобілізація: ці заходи днями було вирішено продовжити до 21 листопада.