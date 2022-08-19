Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до Нового года

Кабинет министров продлил до 31 декабря режим чрезвычайной ситуации для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабмина от №338 от 25 марта 2020 года, которым и была установлена такая ЧС. Согласно же последней редакции документа, срок чрезвычайной ситуации был продлен до 31 августа.

Также Мельничук сообщил, что правительство продлило и карантин на всей территории Украины до 31 декабря. Его, напомним, в последний раз, 27 мая, также продлевали до 31 августа, но тогда срок продления составлял три месяца.

Напомним, что карантинный режим в стране был введен из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Причем к моменту полномасштабного военного вторжения России 24 февраля Украина находилась на историческом пике заболеваемости Covid-19 (тогда официально зараженными считалось около 1,8% населения). Однако сразу после этого публикация Министерством здравоохранения соответствующих статистических данных прекратилась.

При этом спустя месяц, 26 марта, правительство отменил ограничения, связанные с Covid-19, и обязательность вакцинации от этой болезни в период военного положения. Однако продление формального действия карантина важно в связи с привязкой этого срока к различным экономическим мерам, принятым ранее Кабмином.

Отметим, что также в Украине действует военное положение и проводится всеобщая мобилизация: эти мероприятия на днях было решено продлить до 21 ноября.