Корупція на 27 млн грн: найгучнішу справу про розкрадання у Миколаєві часів Сєнкевича тепер розгляне суд

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження щодо посадовців Миколаївської міськради, обвинувачених у заволодінні 27 млн грн під час реконструкції Соборної площі. Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби САП. Ініціатором реконструкції із заміною плитки і зміною ландшафтного дизайну був мер міста Олександр Сєнкевич, за що місцеві медіа дали йому прізвисько “плиточник”.

“Серед обвинувачених: заступник Миколаївського міського голови; колишній перший заступник директора одного з департаментів Миколаївської міської ради, 6 директорів приватних компаній, один із яких є чинним депутатом Одеської міськради, засновник приватної компанії”, - йдеться в повідомленні. ЗМІ відзначають, що йдеться про віце-мера Миколаєва Сергія Коренєва, колишнього першого заступника директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Олександра Брижатого; власника ТОВ "Імперія води України" Ігоря Великого; директора "БВК "Пік-Буд", депутата Одеської міської ради від "Довіряй справам" Марину Лозовенко та ще п'ятьох осіб.

Згідно з повідомленням САП, у 2019 році департамент Миколаївської міської ради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі. Під час досудового слідства з’ясувалося, що заступник міського голови і перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із директорами приватних компаній, забезпечили перемогу у тендері наперед визначеного товариства, яке і виконало роботи. Проте за результатами експертизи було встановлено, що роботи було проведено за завищеними цінами. Як наслідок, громаді міста завдано збитків на майже 27 млн грн. За вчинене підозрюваним загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

ЗМІ нагадують, що свідчення у справі давав і мер Олександр Сєнкевич. При чому для цього його затримали на пропускному пункті прямо перед виїздом за кордон. При цьому сам мер неодноразово заявляв, що вважає кримінальну справу “непорозумінням”. “Соборна площа для Миколаєва була надто гучним проектом, щоб хтось із місцевої влади ризикнув нажитися на цьому. Ми спеціально виклали всю кошторисну документацію у відкритий доступ, встановили камери спостереження. Давали всю необхідну інформацію журналістам, поліції, СБУ. Тільки самогубець спробував би щось вкрасти на Соборній площі. Я вважаю, що це якесь непорозуміння", – казав Сєнкевич у коментарях місцевим медіа. До цього НАБУ проводила обшуки у віце-мера Коренєва і Сєнкевич особисто висвітлював процес у своїх соцмережах. Також він неодноразово публічно підтримував обвинувачених уже під час слідства і ухвалення запобіжних заходів в судах. Він також заявляв, що через “корупційний скандал” чиновники департаменту ЖКГ “боялися працювати”.

Натомість опозиція звинувачувала Сєнкевича в неадекватності проекту реконструкції. Депутат Миколаївської міськради Владислав Чайка писав, що на проекті вкрали б ще більше грошей, якби НАБУ не спинила можновладців. “Де горе-чиновники взагалі взяли цей проект? Яку треба мати уяву, щоб площу в південному місті закласти плиткою, знести десятки дерев, знищити газонну зону і поставити дерева в діжках?! Облаштувати фонтани, які перетворилися на міську купальню… За гроші, витрачені на площу, можна було побудувати, як мінімум, 2 басейни, де городяни змогли б відпочивати в комфортних умовах, не наражаючи на своє здоров'я на ризик.” - писав він.

Раніше, у розпал розслідування щодо розкрадання та в рамках передвиборчої кампанії Олександр Сєнкевич навіть “клявся на Біблії”, що не наживався на реконструкції Соборної площі.