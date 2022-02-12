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МИД Украины призвал "сохранять спокойствие" на фоне угрозы вторжения РФ

МИД Украины призвал "сохранять спокойствие" на фоне угрозы вторжения РФ
МИД Украины призвал "сохранять спокойствие" на фоне угрозы вторжения РФ

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют о важности "сохранять спокойствие и консолидироваться" на фоне сообщений западных СМИ о якобы угрозе вторжения России.

Об этом говорится в сообщении МИД.

"С самого начала эскалации со стороны Российской Федерации руководство нашего государства, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий, а какие-либо агрессивные намерения по отношению к нашему государству не воплотились в жизнь", — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве уверяют, что ситуация находится под пристальным контролем власти.

"Благодаря решениям президента, парламента и правительства, принятым в последнее время, а также помощи партнеров, Украина дополнительно укрепила способности защитить безопасность государства и украинских граждан", — говорится в заявлении.

В МИД подчеркивают, что "сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и предоставлению макрофинансовой помощи".

"Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать расшатывающих стабильность и сеющих панику действий", — обратились в МИД к украинцам.

В заявлении указано, что Вооруженные силы постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Кроме того, украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, оперативно получает необходимую информацию, которая позволяет предпринимать своевременные действия.

"Мы продолжаем работать для снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров в целях удержания России в русле дипломатического диалога", - подытожили в МИД.

Отметим, зарубежные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Белом доме снова публикуют сообщения о возможном полномасштабном военном вторжении России в Украину.

В частности, издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля.

Кроме того, информационное агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим вопросом, сообщило, что любые действия со стороны России по отношению к Украине могут начаться уже во вторник, 15 февраля.

На фоне возможной агрессии России, сначала президент США Джозеф Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, немедленно покинуть страну.

После заявления американского лидера другие страны начали массово делать аналогичные призывы к своим гражданам. По состоянию на утро 12 февраля уже пятнадцать стран сделали подобные заявления. 

Полный список стран, рекомендовавших своим гражданам покинуть Украину, на этот час выглядит так: США, Нидерланды, Япония, Южная Корея, Израиль, Черногория, Норвегия, Латвия, Великобритания, Эстония, Канада, Бельгия, Новая Зеландия, Австралия, Финляндия

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявление президента США Джозефа Байдена с призывом к американским гражданам покинуть Украину не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуации с безопасностью в стране.

Автор:
Светлана Манько