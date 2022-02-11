Украина официально запросила у России объяснения военной активности у границ и в Крыму

Украина решила задействовать предусмотренный Венским документом ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности от 2011 года механизм консультаций и сотрудничества в отношении необычной военной деятельности в связи с такой деятельностью России в районах, прилегающих к территории Украины, а также в Крыму. Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество воинских формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней", — отметил он.

Если Россия в течение 48 часов не даст ответ или предоставит недостаточную или ненадлежащую информацию, Украина обратится к РФ и другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой российская сторона должна будет предоставить разъяснение.

В свою очередь в ходе онлайн-брифинга в Харькове Кулеба также сообщил, что Украина настаивает на пяти позициях относительно деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в частности на Донбассе.

При этом именно в Харькове в пятницу пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также там с визитом пребывает глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"Первое. Я подчеркнул, что Украина заинтересована, в том, чтобы СММ ОБСЕ был предоставлен полный доступ к оккупированным территориям Украины. Второе. Нам — ОБСЕ и Украине как участнице ОБСЕ, очень важно, чтобы СММ получила возможность возобновить при помощи беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия наблюдение за ситуацией на временно оккупированных территориях", — сказал он.

По словам дипломата, если Россия действительно не стремится к эскалации и ничего не готовит для этого, она должна согласиться и на первый пункт, и на второй, чтобы наблюдатели ОБСЕ с беспилотниками физически заехали на оккупированные территории и убедились, что там не ведется подготовка действий против Украины.

Третьим пунктом, которому, как отметил Кулеба, не должна возражать Россия, если она не имеет злых умыслов, является увеличение количества передовых патрульных баз ОБСЕ на не подконтрольных Украине территориях Донбасса, причем такие базы должны прилегать непосредственно к неконтролируемому участку украинско-российской границы.

"Это принципиальная наша позиция, потому что международное сообщество, все государства-участники ОБСЕ должны владеть объективной информацией о том, что происходит вдоль неконтролируемой украинско-российской границы и какие там могут происходить перемещения военных, вооружения, грузов и прочего", — пояснил министр.

Четвертым же запросом Украины к ОБСЕ является подготовка СММ ОБСЕ тематического доклада относительно паспортизации Россией граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

"Недостаточной, откровенно скажу, является международная реакция на эту проблему, хотя Украина с первого дня била в набат и призывала максимально объединить усилия, чтобы остановить эту практику, а сейчас мы уже слышим риторику из России о том, что они на Донбассе защищают российских граждан. То есть мы видим, к каким последствиям приводит эта ситуация. Сейчас нужна комплексная оценка и выработка шагов противодействия", — подчеркнул он.

В-пятых, указал глава МИД, Украина хочет видеть более активную работу СММ на крымском направлении. По его словам, СММ не должна забывать, что ее мандат распространяется на всю территорию Украины, а следовательно, она "не должна терять с радара вопрос Крыма".

Отметим, что в рамках упомянутого механизма Россия должна предоставить в течение двух суток ответы на поднятые Украиной вопроcы, а также любую другую имеющую отношение к этому информацию с целью объяснения соответствующей военной деятельноcти и устранения озабоченноcти украинской стороны. Ответ, как и запрос Украины, должен незамедлительно быть направлен всем другим участникам соглашения.

После рассмотрения ответа запрашивающее гоcударcтво может запросить вcтречу с отвечающим государством по этому вопросу в течение не более чем 48 чаcов. При этом и запрашивающая, и отвечающая страна могут попроcить другие государства, в чаcтноcти также выразившие озабоченность, поучаcтвовать в такой вcтрече.

Она будет проводитьcя в меcте, определенном по взаимной договоренноcти запрашивающим и отвечающим гоcударcтвами, а при отсутствии договоренности — в Центре по предотвращению конфликтов ОБСЕ. В случае созыва встречи всех стран-участниц она будет проведена в рамках Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, которые смогут рекомендовать причастным странам меры для стабилизации положения и прекращения деятельности, вызвавшей озабоченность.

Напомним при этом, что украинские официальные лица в последнее время отрицают, в отличие от западных лидеров и СМИ, намерения РФ совершить масштабное вторжение в Украину, в том числе делают это на уровне президента и премьер-министра.

Более того, с этой целью Владимир Зеленский 28 января даже провел пресс-конференцию для иностранных СМИ, где, несмотря на прежние противоречивые заявления, прямо обвинил США в нагнетании ситуации, которое очень негативно сказывается на украинской экономике.

В свою очередь 3 февраля министр обороны Алексей Резников заверил, что Украина не фиксирует подготовку Россией ударных группировок для военного наступления на подконтрольные Украине территории. Более того, по его словам, Украина не ждет военных провокаций и со стороны Беларуси.

Впоследствии к этой риторике присоединился министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, призвавший не поддаваться на дезинформацию, которую распространяют иностранные СМИ в вопросе гипотетического масштабного вторжения России в Украину.