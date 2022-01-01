Председателем ОБСЕ стала Польша

Польша 1 января приступила председательству в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сроком на один год. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши.

Ведомство отмечает, что это позволит стране играть более важную роль в формировании безопасности и стабилизации на европейском континенте в духе Хельсинкского заключительного акта, 50-летие которого будет отмечаться в 2025 году.

"Польша принимает председательство в ОБСЕ в то время, когда государства-участники организации сталкиваются с многочисленными вызовами миру и безопасности. Подлинный диалог между ними должен основываться на принципах международного права и твердой приверженности существующим инструментам, которыми располагает ОБСЕ. Мы стремимся к тому, чтобы ОБСЕ работала настолько эффективно, насколько это возможно", - отметил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Основной целью польского председательства называются инициативы, направленные на урегулирование региональных и замороженных конфликтов путем поддержки структур ОБСЕ. Польша заявляет, что намерена выполнять роль честного и беспристрастного посредника между всеми заинтересованными сторонами, используя потенциал ОБСЕ на полную.

"Польша будет выполнять свои задачи в духе целостного подхода организации к безопасности, подразумевающего взаимозависимость политических, военных, а также экономических вопросов и вопросов прав человека", - говорится в сообщении.

Во время своего председательства страна намерена сосредоточить усилия на поддержке гражданского населения в зонах конфликтов, а в экономическом измерении - на восстановлении и модернизации экономик в контексте пандемии Covid-19, повышении их устойчивости и улучшению готовности к новым вызовам.

Рау официально вступит в должность председателя ОБСЕ и наметит приоритеты организации на заседании ее постоянного совета в Вене 13 января.

"Наша страна будет тесно сотрудничать в рамках так называемой Тройки ОБСЕ, то есть с предыдущей и последующей странами председательства, которыми являются, соответственно, Швеция и Северная Македония. Встреча Совета министров ОБСЕ состоится в Лодзи в декабре 2022 года", - отметили в польском МИД.

Глава МИД Швеции Анн Линде пожелала Рау в своем Twitter всего наилучшего как председателю ОБСЕ в этом году.

"Надеемся на продолжение тесного сотрудничества с Польшей. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку, поскольку мы переживаем трудные времена в нашем регионе", - добавила она.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также поздравил в своем Twitter польского коллегу с получением нового статуса.

"Поздравляю коллегу и друга Збигнева Рау с началом председательства Польши в ОБСЕ. Ожидаю плодотворного сотрудничества для защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановления уважения к международному праву и территориальной целостности Украины", - заявил он.

ОБСЕ - крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. В нее входит 57 стран, в том числе расположенные вне Европы - США, Канада, бывшие среднеазиатские республики СССР и Монголия.