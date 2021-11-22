НАБУ подозревает нардепа Шахова в недекларировании 13 квартир, двух домов и 27 земучастков

Национальное антикоррупционного бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили депутату Верховной Рады VIII и IX созывов о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию о доходах и имуществе за 2020 год — ему вменяют часть 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса.

Как говорится в сообщении бюро, подозрение согласовано генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Следствие установило, что депутат не внес в декларацию 13 квартир в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тысяч квадратных метров, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде компаний, доходы от продажи недвижимости.

Речь идет об имуществе, которым владеет "лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности и воспитывает троих общих детей". Также в декларацию не внесены данные о доме и земучастке, которым фактически нардеп пользуется. В целом в декларацию он не внес состояние на общую сумму более 59,5 млн грн.

В НАБУ подчеркивают, что это первое врученное депутату Рады подозрение по статье 366-2, которой была возобновлена уголовная ответственность за недостоверное декларирование.

Отметим, что в апреле журналисты проекта "Радио Свобода" "Схемы" выпустили расследование об имуществе нардепа из группы "Доверие" Сергея Шахова. Они выяснили, что на гражданскую жену политика записаны коттеджи под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и доли в уставных капиталах ряда компаний, однако все это не было отражено в декларации. Ныне же "Радио Свобода" подтверждает, что фигурантом подозрения НАБУ является именно Шахов.

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Напомним, что Шахов был избран в Верховную Раду от округа №114 (Луганская область) в 2016 году как кандидат от партии "Наш край", а в 2019 - как самовыдвиженец. До этого был с 2010 года депутатом Стахановского горсовета, а после фактического переезда из Стаханова из-за утраты Украиной контроля над городом избрался в 2015 году депутатом Северодонецкого горсовета.

На местных выборах 2020 года Шахов неудачно баллотировался в мэры Киева и депутаты Киевского горсовета от той же партии "Наш край", сопредседателем которой ныне является.