Нацкомсвязи вместо НКРСИ: Рада создала новый регулятор для мобильной связи и интернета

16 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №6055 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи" (Нацкомсвязи).

Законопроект во втором чтении и в целом поддержали 296 народных депутатов.

Комиссия будет работать вместо НКРСИ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации).

Со дня вступления в силу закона о Нацкомсвязи, НКРСИ автоматически трансформируется в Нацкомсвязи, а лица, состоящие на должностях председателя и членов НКРСИ на день вступления в силу закона, продолжают выполнять свои полномочия в течение срока, составляющего разницу между шестью годами и сроком пребывания в должности до дня вступления в силу закона.

Регулятор будет выполнять такие функции:

– определять населенные пункты без интернета, мобильной связи и предоставлять такие услуги;

– проводить государственный контроль за деятельностью операторов/провайдеров и поставщиков почтовых услуг;

– выполнять внесудебное урегулирование споров между потребителями и операторами/провайдерами, а также внесудебное урегулирование споров по доступу к инфраструктуре;

– мониторить качество электронных коммуникационных услуг.

По информации Рады, избрание в состав Нацкомсвязи происходит путем открытого конкурса.

Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, состав которой, а также порядок и условия проведения конкурса утверждает Кабинет министров Украины. Член регуляторного органа назначается на должность распоряжением Кабинета министров Украины.

Срок полномочий членов Нацкомсвязи составляет шесть лет. Один и тот же человек не может быть членом Нацкомсвязи более двух сроков подряд.

Кандидат на должность члена Нацкомсвязи должен владеть государственным языком, иметь квалификацию, опыт, в частности в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, необходимых для выполнения его обязанностей и полномочий члена регуляторного органа, владеть иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы, быть гражданином Украины.

Финансирование деятельности Нацкомсвязи и ее аппарата происходит за деньги государственного бюджета.

Напомним, 14 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон № 5376 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине”.

Этим документом определены налоговые условия специального правового режима для ІТ "Дія City".