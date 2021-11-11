В "Дія City" будет известный резидент

Компания Glovo готова стать резидентом "Дія City". Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня встретился с основателем Glovo Сашей Мишо и генеральным менеджером компании Дмитрием Расновским. Мы обсудили желание компании присоединиться к специальному правовому режиму Дія City", — написал Федоров.

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Он отметил, что Glovo открыли в Украине технологический хаб и хотят превратить его в мощный инженерный R&D-центр. Они готовы инвестировать в экспертов и создадут новые рабочие места для украинских разработчиков. Эффективно реализовать планы должно помочь резидентство.

"Кстати, ожидаемый результат от запуска "Дія City" — как минимум удвоение текущих темпов развития технологического сектора. А также увеличение доходов IT-индустрии с $6 млрд до $16,5 млрд", — уверен Федоров.

Glovo — испанский стартап по быстрой коммерции. Эта курьерская служба доставляет товары, которые заказаны с помощью мобильного приложения.

Напомним, в приложении "Дія" появятся справки о ПЦР-тестах и перенесенном COVID-19.

А регистрация места жительства с 1 декабря значительно упростится — ее можно будет проводить онлайн.