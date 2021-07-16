Госрегулятор отказался защищать абонентов от тайного списания денег за контент-услуги

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, не будет принимать постановление правительства, связанное с защитой прав потребителей при заказе, получении и отказе от контент-услуг.

Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ.

Известно, что контент-услуги (информационно-справочные, развлекательные, музыкальные) предоставляют так называемые контент-провайдеры через сети операторов телекоммуникаций. Деньги за эти услуги списываются с лицевых счетов абонентов.

Указано, что 2 года назад НКРСИ предложила изменить Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг, чтобы избежать навязывания платных услуг абонентам. Предполагалось, что потребитель будет предоставлять согласие на получение платной контент-услуги в два шага: письменно или путем, который оператор может зафиксировать.

Операторам также хотели запретить предоставлять контент-услуги, если на лицевом счете абонента нет денег и обязать одновременно с заказом контент-услуги предоставлять абоненту информацию, каким образом можно отказаться от нее.

В то же время на заседании профильного правительственного комитета решено вернуть НКРСИ проект постановления Кабинета министров "О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг".

"Одновременно с этим Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации своим письмом ... обратил внимание Кабинета министров, что в связи с вступлением в силу Закона "Об электронных коммуникациях" 1 января 2022 года возникает необходимость комплексного пересмотра Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг и утверждение новых Правил предоставления и получения электронных коммуникационных услуг", — говорится в сообщении.

"Поэтому внесение точечных изменений в подзаконные нормативные правовые акты, которые будут вскоре отменены, не будет эффективным", — считают в парламенте.

В свою очередь НКРСИ согласилась с предложением Комитета и приостановила дальнейшую подготовку указанного нормативно-правового акта.

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Планируется, что с вступлением в силу Закона "Об электронных коммуникациях" предложения НКРСИ будут поддержаны и доработаны с учетом позиций Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации.

Как сообщалось, в 2020 году НКРСИ получила рекордное количество жалоб украинцев на платные анекдоты и гороскопы в телефоне.

Ранее BRDO официально обратился к премьер-министру Украины, Комитету Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации и Офису президента Украины о нарушениях прав потребителей при предоставлении контент-услуг и необходимости немедленно решить эту проблему.

По разным оценкам, украинские абоненты теряют сотни миллионов гривен из-за схем с контент-услугами.