IT и Телеком 10 минут назад

Госрегулятор отказался защищать абонентов от тайного списания денег за контент-услуги

НКРСИ приостановила дальнейшую подготовку нормативно-правового акта по защите прав потребителей при заказе, получении и отказе от контент-услуг

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, не будет принимать постановление правительства, связанное с защитой прав потребителей при заказе, получении и отказе от контент-услуг.

Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Известно, что контент-услуги (информационно-справочные, развлекательные, музыкальные) предоставляют так называемые контент-провайдеры через сети операторов телекоммуникаций. Деньги за эти услуги списываются с лицевых счетов абонентов.

Указано, что 2 года назад НКРСИ предложила изменить Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг, чтобы избежать навязывания платных услуг абонентам. Предполагалось, что потребитель будет предоставлять согласие на получение платной контент-услуги в два шага: письменно или путем, который оператор может зафиксировать.

Операторам также хотели запретить предоставлять контент-услуги, если на лицевом счете абонента нет денег и обязать одновременно с заказом контент-услуги предоставлять абоненту информацию, каким образом можно отказаться от нее.

В то же время на заседании профильного правительственного комитета решено вернуть НКРСИ проект постановления Кабинета министров "О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг".

Читайте также:
Спектральный анализ: почему устаревшая плата за радиочастоты тормозит цифровизацию страны

"Одновременно с этим Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации своим письмом ... обратил внимание Кабинета министров, что в связи с вступлением в силу Закона "Об электронных коммуникациях" 1 января 2022 года возникает необходимость комплексного пересмотра Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг и утверждение новых Правил предоставления и получения электронных коммуникационных услуг", — говорится в сообщении.

"Поэтому внесение точечных изменений в подзаконные нормативные правовые акты, которые будут вскоре отменены, не будет эффективным", — считают в парламенте.

В свою очередь НКРСИ согласилась с предложением Комитета и приостановила дальнейшую подготовку указанного нормативно-правового акта.

Читайте также:
НКРСИ уменьшила тарифы на мобильную связь

Планируется, что с вступлением в силу Закона "Об электронных коммуникациях" предложения НКРСИ будут поддержаны и доработаны с учетом позиций Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации.

Как сообщалось, в 2020 году НКРСИ получила рекордное количество жалоб украинцев на платные анекдоты и гороскопы в телефоне.

Ранее BRDO официально обратился к премьер-министру Украины, Комитету Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации и Офису президента Украины о нарушениях прав потребителей при предоставлении контент-услуг и необходимости немедленно решить эту проблему.

По разным оценкам, украинские абоненты теряют сотни миллионов гривен из-за схем с контент-услугами.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Apple выпустила внешнюю батарею для всех видов iPhone 12
Apple выпустила внешнюю батарею для всех видов iPhone 12
Украинский сервис "Электронный суд" получит мобильную версию
Украинский сервис "Электронный суд" получит мобильную версию
Госспецсвязи готовит создание смартфонов для чиновников со спецзащитой
Госспецсвязи готовит создание смартфонов для чиновников со спецзащитой
Загрузка...
Новое видео
Стартап S.Lab выиграл 100 тысяч грн на GET Business Festival: чем он занимается?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Депутаты упростили присоединение к электросетям

  3. Украинский бизнес улучшил ожидания роста производства и замедления инфляции — НБУ

  4. Украинский IT-предприниматель впервые стал долларовым миллиардером: обогнал Ярославского

  5. Из-за наводнений в Германии погибло уже более 80 человек (ВИДЕО)

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...