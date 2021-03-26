НКРСИ получила рекордное число жалоб украинцев на платные анекдоты и гороскопы в телефоне

В 2020 году по схемам с контент-услугами в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) обратилось на 19% больше абонентов, чем в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные НКРСИ, полученные экспертами BRDO в ответ на запрос обращений о контент-услугах.

В частности, речь идет об анекдотах, смс-гороскопах, клубах знакомств и многих других услугах, за которые мобильные операторы списывают деньги со счетов без ведома абонентов.

Известно, что в 2016 году в НКРСИ поступило 18 обращений о предоставлении контента провайдером, в 2017 году — 413, в 2018 году — 549, в 2019 году — 481 и в 2020 году — 572.

Согласно отчету НКРСИ, в течение 2020 года на рассмотрение поступили 4812 обращений граждан о предоставлении услуг мобильной связи. Контент-услуг касается 12% этих обращений.

"Операторы не готовы самостоятельно прекратить практику подключения контент-услуг, которые пользователи сознательно не заказывали. К сожалению, абоненты предоплаты фактически не имеют никакой эффективной защиты своих прав", — утверждает руководитель сектора ИСТ BRDO Игорь Самоходский.

По его словам, сегодня очень важно защитить абонентов, для чего нужно принять изменения в "Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг".

Как отмечается, согласование проекта решения, которое урегулирует ситуацию, продолжается уже более полутора лет — операторы мобильной связи успешно затягивают процесс.

Сейчас проект находится на согласовании в Государственной регуляторной службе Украины. Он предусматривает обязательное оповещение абонента о списании денег, выполнение закона об электронной коммерции и другие механизмы, призванные защитить потребителей.

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Ранее BRDO официально обратился к премьер-министру Украины, Комитету Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации и Офиса президента Украины о нарушениях прав потребителей при предоставлении контент-услуг и необходимости немедленно решить эту проблему.

По разным оценкам, украинские абоненты теряют сотни миллионов гривен из-за схем с контент-услугами.

Напомним, 23 февраля 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации на очередном заседании снизила расчетные таксы за терминацию трафика на телекоммуникационных сетях операторов фиксированной связи. В частности, с 1 июля 2021 года за минуту исходящего звонка участники рынка будут платить 7 копеек за местный вызов и 10 копеек за междугородний.