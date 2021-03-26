IT и Телеком 1 час назад

НКРСИ получила рекордное число жалоб украинцев на платные анекдоты и гороскопы в телефоне

Украинские абоненты теряют сотни миллионов гривен из-за схем с контент-услугами

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В 2020 году по схемам с контент-услугами в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) обратилось на 19% больше абонентов, чем в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные НКРСИ, полученные экспертами BRDO в ответ на запрос обращений о контент-услугах.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, речь идет об анекдотах, смс-гороскопах, клубах знакомств и многих других услугах, за которые мобильные операторы списывают деньги со счетов без ведома абонентов.

Известно, что в 2016 году в НКРСИ поступило 18 обращений о предоставлении контента провайдером, в 2017 году — 413, в 2018 году — 549, в 2019 году — 481 и в 2020 году — 572.

Согласно отчету НКРСИ, в течение 2020 года на рассмотрение поступили 4812 обращений граждан о предоставлении услуг мобильной связи. Контент-услуг касается 12% этих обращений.

"Операторы не готовы самостоятельно прекратить практику подключения контент-услуг, которые пользователи сознательно не заказывали. К сожалению, абоненты предоплаты фактически не имеют никакой эффективной защиты своих прав", — утверждает руководитель сектора ИСТ BRDO Игорь Самоходский.

Читайте также:
"Киевстар" бьет тревогу из-за возможного снижения доходов телеком-рынка

По его словам, сегодня очень важно защитить абонентов, для чего нужно принять изменения в "Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг".

Как отмечается, согласование проекта решения, которое урегулирует ситуацию, продолжается уже более полутора лет — операторы мобильной связи успешно затягивают процесс.

Сейчас проект находится на согласовании в Государственной регуляторной службе Украины. Он предусматривает обязательное оповещение абонента о списании денег, выполнение закона об электронной коммерции и другие механизмы, призванные защитить потребителей.

Читайте также:
НКРСИ повышает тарифы на стационарную телефонную связь

Ранее BRDO официально обратился к премьер-министру Украины, Комитету Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации и Офиса президента Украины о нарушениях прав потребителей при предоставлении контент-услуг и необходимости немедленно решить эту проблему.

По разным оценкам, украинские абоненты теряют сотни миллионов гривен из-за схем с контент-услугами.

Напомним, 23 февраля 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации на очередном заседании снизила расчетные таксы за терминацию трафика на телекоммуникационных сетях операторов фиксированной связи. В частности, с 1 июля 2021 года за минуту исходящего звонка участники рынка будут платить 7 копеек за местный вызов и 10 копеек за междугородний.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Компания OPPO представила в Украине новый "заряженный" смартфон Reno 5 Lite (ФОТО)
Компания OPPO представила в Украине новый "заряженный" смартфон Reno 5 Lite (ФОТО)
В Минцифры планируют начало продажи лицензий на 5G уже в 2021 году
В Минцифры планируют начало продажи лицензий на 5G уже в 2021 году
Нацполиция отозвала письмо в НКРСИ о блокировке 426 интернет-сайтов — Геращенко
Нацполиция отозвала письмо в НКРСИ о блокировке 426 интернет-сайтов — Геращенко
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Philips продает бизнес по производству бытовой техники

  3. И снова на летнее время. Кому и зачем нужен перевод часов, и что об этом думает бизнес

  4. Антимонопольный комитет посоветовал крупным сетям заправок снизить цены на бензин

  5. На должность главы Налоговой службы претендуют 9 кандидатов: названы фамилии

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...