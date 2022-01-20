ОАСК становится инструментом неконкурентной борьбы, — представители компании DEPS

Украина крайне нуждается в немедленном и полном реформировании судебной системы. В противном случае отдельные судебные органы вместо того, чтобы обеспечивать восстановление справедливости, превращаются в банальные инструменты неконкурентной борьбы и выяснение отношений между игроками на рынке.

Такое мнение в ходе пресс-конференции Интернет ассоциации Украины озвучил ее участник, представитель компании DEPS Евгений Евтушенко.

"В последнее время мы в Украине уже сталкивались с разной степенью абсурдности судебных решений. И вот недавно Окружной административный суд Киева (ОАСК) преодолел нижнюю планку и превратился в банальный инструмент неконкурентной борьбы на очень чувствительном и важном рынке телекоммуникаций. В частности, абсурдное решение Админсуда возобновляет действие ограничивающих мер на кабельную продукцию", — заявил Евтушенко.

Он отметил, что в конечном счете такое решение несет угрозу национальным интересам Украины.

"Представители Кабинета министров, Минэкономики, Минцифры, участников рынка ИКТ доказали опасность этого решения по внедрению пошлин. И оно было отменено инициатором. В то же время отдельные недобросовестные участники рынка попытались защитить свои интересы из-за откровенно неконкурентных действий, воспользовавшись отечественной коррупцией", – сказал он.

По мнению представителя компании DEPS, в решении суда нет ни правовой логики, ни принципов защиты национальных интересов.

"Решение суда очень напоминает наличие коррупционной составляющей. Слабая институционально судебная система в Украине вместо отстаивания действительно государственных интересов отдельными недобросовестными участниками рынка используется для ослабления национальных интересов. Результатом такого решения судьи станет срыв программы цифровизации и ухудшение инвестиционного климата на рынке ИКТ, обернется уменьшением инвестиций и репутационными рисками", — подчеркнул Евтушенко.

Напомним, из-за решения ОАСК, которое обновило пошлины на кабельную продукцию, Интернет ассоциация Украины прогнозирует удорожание услуг интернет-связи на 12%.