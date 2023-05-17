Patriot неможливо знищити “Кинджалом” - Ігнат

Систему протиповітряної оборони Patriot неможливо знищити однією ракетою типу “Кинджал”. У цьому запевнив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Юрій Ігнат ззкликав не перейматися за долю Patriot.

"З технічної точки зору, Patriot – це комплекс, батарея, дивізіон, система - всі по-різному називають, але не можуть зрозуміти, з чого складається ППО. Беремо дивізіон - це командний пункт, у якому сидить бойова обслуга, відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряну обстановку у зоні своєї відповідальності. Таким чином, відпрацьовують по повітряних цілях”, - пояснив Юрій Ігнат.

Система може працювати в ручному, автоматичному та напівавтоматичному режимі. Саме автоматичний режим дозволяє Patriot без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було минулої ночі.

До комплексу входить радар і до 8-ми пускових установок, кожна з яких оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами, які розташовані на відстані, вони забезпечують пуски ракет.

Речник командування Повітряних сил додав, що не коментує речника Міноборони РФ, який розповідає, що уже 8 разів поспіль знищив весь склад української авіації.

Раніше Reuters повідомив, що росіяни під час нічної атаки могли пошкодити американську систему протиракетної оборони Patriot. Наразі Вашингтон і Київ обговорюють найкращі умови для ремонту ЗРК Patriot. Скоріш за все, систему не вивозитимуть на кордон.

Міноборони Росії та деякі західні видання написали, що ракетний удар по Україні в ніч проти вівторка міг призвести до пошкодження системи протиракетної оборони Patriot.

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі додав, що якщо пошкодження системи Patriot підтвердиться, і її необхідно буде відремонтувати за межами України, Сполучені Штати обов’язково допоможуть Києву в цьому.

Перед тим американське видання CNN повідомило, що система протиповітряної оборони Patriot, ймовірно, була пошкоджена, але не знищена.

Вночі 16 травня окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Усі вони знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ.