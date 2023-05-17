Patriot, який могли пошкодити під час атаки, не вивозитимуть з України - ЗМІ

Росіяни під час нічної атаки могли пошкодити американську систему протиракетної оборони Patriot. Таку інформацію від двох високопосадовців отримало Reuters - повідомило агентство.

Наразі Вашингтон і Київ обговорюють найкращі умови для ремонту ЗРК Patriot. Скоріш за все, систему не вивозитимуть на кордон.

“На цю мить не схоже, що систему доведеться вивозити з України. Сполучені Штати матимуть краще розуміння в найближчі дні, і інформація може змінитися з часом”, - додав американський високопосадовець.

Нагадаємо, міноборони Росії та деякі західні видання написали, що ракетний удар по Україні в ніч проти вівторка міг призвести до пошкодження системи протиракетної оборони Patriot.

В Сполучених Штатах цю інформацію не підтверджують.

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі додав, що якщо пошкодження системи Patriot підтвердиться, і її необхідно буде відремонтувати за межами України, Сполучені Штати обов’язково допоможуть Києву в цьому.

Раніше, американське видання CNN посилаючись на чиновника, який залишився невідомим, повідомляло, що система протиповітряної оборони Patriot, ймовірно, була пошкоджена, але не знищена.

Вночі 16 травня окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Усі вони знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ.