Patriot, который могли повредить во время атаки, не будут вывозить из Украины - СМИ

Россияне во время ночной атаки могли повредить американскую систему противоракетной обороны Patriot. Такую информацию от двух высокопоставленных должностных лиц получило Reuters - сообщило агентство.

Вашингтон и Киев обсуждают лучшие условия для ремонта ЗРК Patriot. Скорее всего, система не будет вывозиться на границу.

“На этот момент непохоже, что систему придется вывозить из Украины. Соединенные Штаты будут лучше понимать в ближайшие дни, и информация может измениться со временем”, - добавил американский высокопоставленный чиновник.

Напомним, минобороны России и некоторые западные издания написали, что ракетный удар по Украине в ночь на вторник мог привести к повреждению системы противоракетной обороны Patriot .

В Соединенных Штатах эту информацию не подтверждают.

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби добавил, что если повреждение системы Patriot подтвердится, и его необходимо будет отремонтировать за пределами Украины, Соединенные Штаты обязательно помогут Киеву в этом.

Ранее американское издание CNN ссылаясь на оставшегося неизвестным чиновника сообщало, что система противовоздушной обороны Patriot, вероятно, была повреждена, но не уничтожена.

Ночью 16 мая оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Все они уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушных сил ВСУ.