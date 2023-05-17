Patriot невозможно уничтожить "Кинжалом" - Игнат

Систему противовоздушной обороны Patriot невозможно уничтожить одной ракетой типа "Кинжал". В этом заверил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Юрий Игнат призвал не беспокоиться о судьбе Patriot.

"С технической точки зрения, Patriot – это комплекс, батарея, дивизион, система – все по-разному называют, но не могут понять, из чего состоит ПВО. Берем дивизион – это командный пункт, в котором сидит боевая обслуга, отслеживает воздушные цели, получает информацию о воздушной обстановке в зоне своей ответственности, таким образом, отрабатывают по воздушным целям", – объяснил Юрий Игнат.

Система может работать в ручном, автоматическом и полуавтоматическом режиме. Именно автоматический режим позволяет Patriot без вмешательства человека сбивать воздушные цели, как это было минувшей ночью.

В комплекс входит радар и в 8 пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами, расположенными на расстоянии, обеспечивающими пуски ракет.

Спикер командования Воздушных сил добавил, что не комментирует спикера Минобороны РФ, который рассказывает, что уже 8 раз подряд уничтожил весь состав украинской авиации.

Ранее Reuters сообщил, что россияне во время ночной атаки могли повредить американскую систему противоракетной обороны Patriot. Вашингтон и Киев обсуждают лучшие условия для ремонта ЗРК Patriot. Скорее всего, система не будет вывозиться на границу.

Минобороны России и некоторые западные издания написали, что ракетный удар по Украине в ночь на вторник мог привести к повреждению системы противоракетной обороны Patriot .

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби добавил, что если повреждение системы Patriot подтвердится, и его необходимо будет отремонтировать за пределами Украины, Соединенные Штаты обязательно помогут Киеву в этом.

До этого американское издание CNN сообщило, что система противовоздушной обороны Patriot, вероятно, была повреждена, но не уничтожена.

Ночью 16 мая оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Все они уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушных сил ВСУ.