Продають послугу, а не товар: постачальник продуктів для Міноборони пояснив ціни “скандальних” закупівель

Компанія "Актив компані", яка постачає продукти для Міністерства оборони України пояснила, що ціни, зафіксовані в договорі, включають в себе не лише ціну за товар, а й транспортування продуктів в будь-яку точку України за заявкою військової частини, оновлення продуктів харчування, термін яких підходить до завершення. Про це повідомляє видання УНН.

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"Предметом договору є послуга, а не товар. Тобто в ціну послуги, яка зазначена в опублікованому журналістами договорі, закладена ціна закупівлі, зберігання та логістики, що є непередбачуваною. Сьогодні компанія може вести продукти військовій частині в Київ, а уже завтра цій же військовій частині одночасно у кілька місць в різних куточках України. І все лише одна військова частина. Таких у договорі більше сотні. Компанія “Актив компані” має на своєму балансі спеціальні склади з морозильними камерами та холодильники, де зберігаються продукти, які швидко псуються. Потім логістична компанія, яка є нашим підрядником, відвозить ці продукти на місця дислокації”, - пояснив юрист.

Представник компанії також зазначив, що, згідно з договором, ціна товарів протягом року не змінюється, тож у неї закладені інфляційні ризики.

"Інформація, яка зараз подається в ЗМІ, є абсолютно маніпулятивною, тому що предметом договору є послуга, а не товар. Каталог - є лише одним з 20-ти додатків до договору. Тому що загальний зміст договору з усіма аркушами - близько 500 сторінок, а система харчування ЗСУ регулюється не одним нормативно-правовим актом. Для пояснення та аналізу системи харчування недостатньо маніпулятивно порівняти ціни з Сільпо. На противагу ціни 1 кілограму горошку консервованого з Каталогу не можна ставити банку (до 525 г) з Сільпо", - підкреслили в "Актив компані".