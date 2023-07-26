Проросійські сепаратисти чинять безлад у Карабаху: перекрили головний шлях до регіону і водночас говорять про "голод" - журналіст

Міжнародний гуманітарний маршрут - Лачинська дорога, яка веде до адмінцентру азербайджанського Карабаху - м. Ханкенді, нині перекрита бетонними блоками, що перешкоджає доставці гумдопомоги до регіону. В той же час сепаратисти стверджують, що у вірменському анклаві "голод і гуманітарна катастрофа". Повідомляється, що відповідальність за цей акт взяв проросійський рух "Фронт безпеки та розвитку Арцаху", який очолює фігурант списків "Миротворця" та емісар Путіна Рубен Варданян.

Про це пише економічний і політичний оглядач Світлана Кушнір на Цензорі.

Як йдеться у матеріалі, Путін прагне заморозити вірмено-азербайджанський конфлікт за сценарієм Донбасу, Південної Осетії та Придністров'я та зберегти військову присутність на Південному Кавказі і у Східній Європі.

Медіатори у переговорному процесі між Вірменією та Азербайджаном ЄС та США, виступають за мирну угоду на Південному Кавказі, адже це позбавить Путіна позицій на цій території та сприятиме остаточній переорієнтації Єревана на Захід.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив про намір Баку налагодити через азербайджанський м. Агдам поставки гумдопомоги до вірменського анклаву Карабаху.

Кушнір зазначила, що після відновлення азербайджанського суверенітету над Карабахом 2 роки тому зв'язок вірменського анклаву з Вірменією здійснюється по Лачинській дорозі, яку контролює російський військовий контингент. Ця магістраль веде до адмінцентру анклаву - м. Ханкенді (вірменською Степанакерт).

У відповідь на заяву Мішеля про готовність Азербайджану відкрити додатковий маршрут, представники проросійського руху "Фронт безпеки та розвитку Арцаху" 18 липня перекрили дорогу через Агдам до Ханкенді бетонними блоками. І стверджують, що в анклаві панує "голод та гуманітарна катастрофа". Хоча заяви про "голод" у анклаві спростувало розслідування нардепа Володимира Крейденка. Він з легкістю замовляв для корпоративів м'ясо, рибу, сир, десерти у м. Ханкенді.

Як стверджує журналіст, згаданий "Фронт безпеки та розвитку Арцаха" створив емісар Путіна Рубен Варданян. Він внесений до української бази співучасників російської агресії – "Миротворця", за ініціативою СБУ.

За тристоронньою заявою глав РФ, Азербайджану та Вірменії у травні 2020, якщо у травні 2025-го жодна із сторін не вимагатиме виведення військ РФ з Карабаху, то термін їхнього перебування подовжиться ще на 5 років.

"На відміну від Москви, ЄС зацікавлений у мирі на Кавказі. Бо через регіональні транспортні маршрути, особливо Зангезурський коридор, Євросоюз отримає прямий транзит до Китаю в обхід РФ. Це також дозволить Азербайджану стати енергетичним партнером ЄС і компенсувати Європі втрату російського викопного палива", - пише Кушнір.