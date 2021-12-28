Развитие украинского флота — один из топ-приоритетов отношений между США и Украиной, — Маркарова

Военно-морские силы Украины в ближайшие годы должны значительно усилиться благодаря содействию Пентагона. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в интервью LB.ua.

"Это один из топ-приоритетов — создание оборонных возможностей в Черном и Азовском морях. Здесь мы действуем с американской стороной как раз на основе общей стратегии", — сказала Маркарова.

Она отметила, что в 2021 году Соединенные Штаты Америки уже предоставили Украине четыре патрульных катера типа Island, а в 2022 году начнут передачу скоростных боевых катеров Mark VI.

По ее словам, между украинским Министерством обороны и Пентагоном проходят переговоры по максимальному увеличению возможностей ВМС Украины в ближайшие пять лет.

"В настоящее время ведется активная работа. И это будет задачей, в том числе для нашего посольства, сделать так, чтобы в следующих федеральных бюджетах США на финансирование украинской обороны выделялись большие средства, чем даже те $300 млн, которые заложены на 2022 год", — подчеркнула посол Украины.

Ранее сообщалось, что в порту "Пивденный" (Одесская область) будет размещен дивизион патрульных катеров типа Island, оснащенных американским оружием. Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм пушках и ракетах разного действия.

Министерство обороны США также заключило контракт с частной компанией на изготовление шести патрульных катеров класса Mark VI, которые передадут Украине. Предполагается, что американская компания SAFE Boats International спроектирует, построит и оборудует эти катера. Затем их передадут на вооружение Военно-морских сил Украины. Стоимость контракта оценивается в $85 млн.