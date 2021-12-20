В порт "Пивденный" направят патрульные катера с американским оружием

В порту "Пивденный" (Одесская область) будет размещен дивизион патрульных катеров, оснащенных американским оружием. Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, передает УНИАН.

По словам командующего ВМС, военные корабли будут обеспечивать охранно-оборонительные функции портов в Черном море, а также острова Змеиный.

"В прошлом году с помощью президента мы получили причальный фронт в 120 метров. Там будет локально размещаться этот дивизион, обеспечивающий безопасность мореплавания в прибрежной морской зоне, охранно-оборонительных портах в Черном море. Также это охрана и оборона того же острова Змеиный, защита коммуникаций", — отметил Неижпапа.

Он напомнил, что Украина получила от США катера типа Island. Кроме того, в 2021 году три экипажа на эти катера прошли подготовку в Балтиморе (США), а 6 декабря состоялось почетное поднятие флага на этих кораблях — "Сумы" и "Фастов".

"Два катера полноценно вошли в состав Военно-морских сил ("Старобельск" и "Славянск" – Delo.ua)", — сообщил Неижпапа.

Пятый катер, которому президент Украины присвоил имя Героя Украины, прапорщика Вячеслава Кубрака, еще только должен прибыть в страну.

Как отметил Неижпапа, "вооружение, установленное на "Славянске" и "Старобельске", — это лишь временное решение".

"Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм пушках и ракетах разного действия. Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, так что в следующем году мы приступим к установке этих систем на все пять катеров", — рассказал Неижпапа.

В феврале 2020 года первые два украинских катера типа Island временно вооружили одноствольным вариантом советской 25-мм артустановки 2М-3М.

Но уже в июле 2021 года Минобороны сообщило, что на всех украинских патрульных катерах типа Island планируется установить американские 30-миллиметровые дистанционно управляемые артиллерийские системы MSI Seahawk DS A2 30mm Mk44S Bushmaster, оптико-электронные системы управления вооружением и другие корабельные системы.

Также ожидается, что патрульные катера получат тактическую сеть Link16, которая поддерживает обмен данными между командованием, самолетами, кораблями и наземными подразделениями.

Напомним, 23 ноября на борту судна Ocean Grand из города Балтимор (штат Мэриленд, США) в Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий по случаю Дня ВМС Вооруженных сил Украины в Одессе заявил, что Соединенные Штаты Америки в 2022 году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI.

Он также сообщил, что украинские Военно-Морские силы будут полностью оснащены ракетным оружием, которое является главным фактором сдерживания.