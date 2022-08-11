СБУ розслідує публічне розкриття "високопоставленим військовим" планів ЗСУ - Міноборони

Служба безпеки України розслідує витік інформаці про плани Збройних сил України, що стався через їх розкриття у інтерв'ю високопоставленого українського військового одному зі ЗМІ. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Днями СБУ встановлено, що в інтерв’ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних сил України, питань підготовки, організації ведення бойових дій. З приводу даного факту ведеться слідство у встановленому законом порядку", - написала вона.

За словами Маляр, це відомство працює разом з СБУ над запобіганням та протидією витоку важливої військової інформації, зокрема, через ЗМІ та інші публічні комунікації.

"Річ у тім, що виток такого роду інформації зриває плани ЗСУ, оскільки ворог коригує свої дії та використовує цю інформацію проти нас", - додала представниця Міноборони.

Зазначимо, що напередодні, 10 серпля, видання "РБК-Україна" опублікувало інтерв'ю з генерал-майором Дмитром Марченко. У ньому той, зокрема, заявляв, що знищення Керченського мосту між Кримом та Росією є необхідним заходом, щоб позбавити Росію можливості надавати резерви і підсилювати свої війська в Україні.

Також він анонсував нові удари по мосту на греблі Каховської ГЕС - також щоб росіяни "не могли перекидати ним свої резерви", а стосовно можливої наступальної операції ЗСУ у Херсонській області закликав херсонців "трошки потерпіти", бо "найближчим часом вони все побачать і почують".

При цьому ще в середині червня той же Марченко вже заявляв, що Кримський міст є військовою ціллю номер один для України, і що це не є секретом ні для кого з обох воюючих сторін. Але й до цього українська сторона в особі секретаря РНБО Олексія Данілова прямо заявляла, що за можливості нанесе удари по цьому об'єкту. Однак ракети, які б дозволили це здійснити, досі відмовляються надавати Україні США.