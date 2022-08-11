СБУ расследует публичное раскрытие "высокопоставленным военным" планов ВСУ - Минобороны

Служба безопасности Украины расследует утечку информации о планах Вооруженных сил Украины, которая произошла из-за их раскрытия в интервью высокопоставленного украинского военного одному из СМИ. Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"На днях СБУ установлено, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных сил Украины, вопросах подготовки, организации ведения боевых действий. По поводу данного факта ведется следствие в установленном законом порядке", – написала она.

По словам Маляр, это ведомство работает вместе с СБУ для предотвращения и противодействия утечке важной военной информации, в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации.

"Дело в том, что утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас", - добавила представитель Минобороны.

Отметим, что накануне, 10 августа, издание "РБК-Украина" опубликовало интервью с генерал-майором Дмитрием Марченко. В нем тот, в частности, заявлял, что уничтожение Керченского моста между Крымом и Россией является необходимой мерой, чтобы лишить Россию возможности предоставлять резервы и усиливать свои войска в Украине.

Также он анонсировал новые удары по мосту на дамбе Каховской ГЭС - также чтобы россияне "не могли перебрасывать по нему свои резервы", а по поводу возможной наступательной операции ВСУ в Херсонской области призвал херсонцев "немного потерпеть", потому что "в ближайшее время они все увидят и услышат" .

При этом еще в середине июня тот же Марченко уже заявлял, что Крымский мост является военной целью номер один для Украины, и что это не секрет ни для кого из обеих воюющих сторон. Но и до этого украинская сторона в лице секретаря СНБО Алексея Данилова прямо заявляла, что при возможности нанесет удары по этому объекту. Однако ракеты, которые позволили бы это осуществить, до сих пор отказываются предоставлять Украине США.