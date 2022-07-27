СБУ вирішила перевірити діяльність російського інвестора Дія.City Сергія Токарєва

Служба безпеки України почала перевірку діяльності Сергія Токарєва - громадянина РФ, інвестора проекту Дія.City, якому належать піратські онлайн-казино на території України і РФ.

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Відповідь СБУ на запит опублікував політичний експерт Олександр Кочетков.

Він повідомив, що Токарєв безперешкодно виїжджає і в'їжджає в Україну, неодноразово відвідував окупований Крим через Москву в обхід державного кордону України. Крім того, Токарєв може співпрацювати з ФСБ і до останнього часу навіть не засуджував російську війну проти України. Все це не завадило його партнерству з українською владою та інвестиціям у держпроекті Дія.City.

Кочетков повідомив про ці факти СБУ.

"Викладена мною інформація буде використана в ході оперативно-слідчих заходів щодо цього суб'єкта. Що обнадіює, хоча у Токарєва, зрозуміло, є високопоставлені друзі-партнери, що ускладнює дії силовиків. І значить, треба викрити всіх - і фігуранта, і його дах. Або доказово зняти підозри. І так - легалізувати його в Україні", - написав експерт.

За його даними, активність СБУ помітив і сам Токарєв. Тепер він "намагається стати правильним і корисним": став називати війну війною, запускає кілька проектів на підтримку українських IT-шників, які постраждали від агресії і тд.

"Все це, звичайно, добре. Чудово, можна сказати. Якщо не є тривіальною димовою завісою для маскування головної — антиукраїнської діяльності Сергія Токарєва. І ясність в цьому питанні треба отримати якомога швидше", - написав Кочетков.

Нагадаємо, Токарєв у 2016 році потрапив під санкції РНБО: проти нього ввели 10 обмежень, включаючи блокування активів. У 2020 році Токарєв вийшов з-під обмежень і почав активну роботу з відновлення репутації. Також, за даними ЗМІ, з 2016 року він 172 рази літав до Москви. Тепер він хоче отримати українське громадянство.