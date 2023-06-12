Справа Трубіцина. ​ВАКС стягнув у бюджет 9,8 млн грн застави за депутата Київради

Вищий антикорупційний суд стягнув у бюджет 9,88 млн грн застави, яка була внесена за депутата Київради Владислава Трубіцина. Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

Також судді задовольнили клопотання прокурора та заочно арештували політика.

Своєю чергою безоплатна адвокатка, яку призначили Трубіцину, виступила проти задоволення клопотання. Вона зазначила, що ризик переховування депутата наразі не доведений, адже ніхто не розуміє, які причини той мав, щоб залишитися за кордоном.

Нагадаємо, депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, який обирався від "Слуги народу", і ще пʼятьох осіб обвинувачують в одержанні 1,39 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі в столиці.

У лютому 2022 року Трубіцин вийшов із СІЗО після того, як за нього внесли заставу в 14,8 млн гривень. Заставодавцем став харківський банкір Яків Кузнєцов.

У травні поточного року стало відомо, що Трубіцин виїхав за кордон, скориставшись листом від Головного управління розвідки Міноборони України. Сили спеціальних операцій ЗСУ просили керівника ГУР Кирила Буданова сприяти виїзду Трубіцина та ще чотирьох осіб як волонтерів для забезпечення ССО спеціальним обладнанням.

Після цього депутата оголосили в міжнародний розшук.