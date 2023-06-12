Дело Трубицына. ВАКС взыскал в бюджет 9,8 млн грн залога за депутата Киевсовета

Высший антикоррупционный суд взыскал в бюджет 9,88 млн грн залога, который был внесен за депутата Киевсовета Владислава Трубицына. Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Также судьи удовлетворили ходатайство прокурора и заочно арестовали Трубицына.

В свою очередь бесплатный адвокат, котрую назначили Трубицину, выступила против удовлетворения ходатайства. Она отметила, что риск скрытия депутата пока не доказан, ведь никто не понимает, какие причины тот имел, чтобы остаться за границей.

Напомним, избиравшегося от "Слуги народа" депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына и еще пятерых человек обвиняют в получении 1,39 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице.

В феврале 2022 года Трубицын вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог в 14,8 млн гривен. Залогодателем стал харьковский банкир Яков Кузнецов.

В мае текущего года стало известно, что Трубицын уехал за границу, воспользовавшись письмом от Главного управления разведки Минобороны Украины. Силы специальных операций ВСУ просили руководителя ГУР Кирилла Буданова содействовать выезду Трубицына и еще четырех в качестве волонтеров для обеспечения ССО специальным оборудованием.

После этого депутата объявили в международный розыск.