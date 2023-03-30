Вихід на новий рівень співпраці спецслужб, - експерт про зустріч голови СБУ з послом США

Зустріч посла США Бріджіт Брінк з головою СБУ Василем Малюком - це чіткий сигнал росіянам, що США не зменшать підтримку України, а рівень співпраці буде тільки зростати.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

На думку експерта після змін, які відбулись в СБУ, США готові виходити на новий рівень співпраці спецслужб.

"Для того, щоб вийти на новий рівень роботи з американцями, нашій спецслужбі треба було: продемонструвати високий рівень компетенції та очиститись від зрадників. Обидві ці умови виконані. Інакше американці не зустрічались би на такому рівні", - пише політолог.

"Ряд операцій Служби отримали найвищу оцінку американських колег. Малюк після приходу на посаду, провів чистку від російських агентів: починаючи з голів обласних управлінь і закінчуючи рядовим складом", - підкреслює експерт.

Загородній вважає, що під час своєї зустрічі з Малюком посол спростувала наративи Кремля про зменшення підтримки нашої держави.

"Бріджіт Брінк заявила, що США зроблять все можливе, щоб допомогти Україні виграти війну. Це чіткий сигнал росіянам, що США не зменшать підтримку України. Американці, за словами Брінк, будуть надавати усе необхідне, щоб покращити наші спроможності для ефективного захисту країни", - акцентує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо про зустріч голови СБУ Василя Малюка та посла США в Україні Бріджіт Брінк, під час якої були обговорені питання взаємодії спецслужб у боротьбі з агресією РФ. Василь Малюк зазначив, що СБУ будує нову і сучасну модель державної безпеки, враховуючи досвід війни. Для цього використовуються ризико-орієнтовані підходи, посилення аналітичної роботи, стратегічного менеджменту і прогнозування.