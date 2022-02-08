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Суд решил подождать, пока нардеп Кузьминых привезет паспорт из Житомира
Высший антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого поймали "на горячем" во время получения взятки в 558 тысяч гривен.
Суд по избранию меры пресечения народному депутату начался вчера. Но, как оказалось, Кузьминых не взял с собой паспорт. Из документов при себе у него было только удостоверение народного депутата. Судья заявил, что видит подсудимого впервые, а соответственно, "он не может знать, точно это Кузьминых или нет". Поэтому заседание перенесли на 8 февраля, на 9:45 утра.
Но сегодня депутат просто не явился в суд. По словам адвоката, Кузьминых поехал в Житомир за своим паспортом, но не успел вернуться, потому что "расстояние от Житомира до Киева большое".
Так как Кузьминых находится сейчас в Житомире, его адвокат подала ходатайство о проведении заседания по видеосвязи из Житомирского апелляционного суда.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После чего судья объявил технический перерыв, а потом отказал в удовлетворении ходатайства защиты Кузьминых о проведении видеотрансляции из Житомирского апелляционного суда и объявил перерыв до 16:00.
Судья хочет, чтобы Кузьминых явился в Высший антикоррупционный суд сегодня в 16:00.
Пока неизвестно, явится ли народный депутат сегодня в суд.
Отметим, что прокуратура требует для Кузьминых меру пресечения в виде взятия под стражу на 2 месяца либо внесения мизерного залога в размере 49 600 гривен.
Напомним, сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора провели совместную операцию и поймали Кузьминых во время получения взятки 28 января.
Уже 31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Кузьминых. По ее словам, депутат подозревается в совершении уголовного правонарушения с использованием своих служебных полномочий и влияния.
По данным следствия, Кузьминых получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
НАБУ опубликовала часть доказательств вины Кузьминых. В частности, обнародовано видео переговоров депутата с представителями частной компании, в ходе которых обсуждались детали получения т.н. отката — 30% от общей суммы контракта на поставку медицинского оборудования для УЗИ и МРТ.
После публикации этого видео НАБУ неожиданно объявило нардепа в розыск. Бюро объяснило свое решение тем, что подозреваемый систематически не является в правоохранительные органы по их вызову, отсутствует по месту жительства и скрывается от детективов НАБУ.
При этом сам Кузьминых тогда заявил, что "с удивлением узнал из интернета о розыске". Он отметил, что не прячется от следователей, тем не менее, НАБУ и САП официально задержали нардепа 7 февраля.