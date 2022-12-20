Шуляк пояснила, що не хотіла образити воїна, та вибачилася перед ним

Голова партії “Слуга народу”, народна депутатка Олена Шуляк прокоментувала інцидент з воїном у лікарні та принесла йому свої вибачення. Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

“Триста днів оборони. Головне почуття — безмежна вдячність. Вдячність нашим українським воїнам. Кожен день, кожна справа спрямовані на одне — як підтримати, як допомогти тим, хто сьогодні захищає країну, як дати їм упевненість у тому, що вони мають відігравати провідну роль у відновленні країни. Саме це і є метою моїх зустрічей і спілкування із захисниками. Не лише у тилу, а і на фронті — в Купянську, Херсоні, а тиждень тому — і в Бахмуті. Саме для цього — реальні справи нашої партії: безпосередня допомога військовим підрозділам і спрямування 130 млн грн партійних коштів на потреби армії”, - наголосила Шуляк.

Народна депутатка підкреслила, що ніколи не хотіла і не прагнула у будь-який спосіб образити жодного з захисників України.

“Як і багато хто з нас, я сьогодні не в окопах під обстрілами. Але про те, як воно там — бачила на власні очі, знаю з перших вуст. І якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято — перепрошую. Я — як і усі ми — у вічному боргу перед військовими і волонтерами, які стоять на захисті нашої держави, нашої країни, нашого життя. Триста днів. Тримаймося. Разом”, - завершила голова “Слуги народу”.

Нагадаємо, раніше в мережі розгорнулася дискусія стосовно законопроєкту №5655, нещодавно ухваленого Верховною Радою. Щоб особисто пояснити деталі цього документу та впроваджуваної ним містобудівної реформи Олена Шуляк прийшла у лікарню до пораненого воїна, який публічно критикував ініціативу. Проте натомість цей візит викликав подальші дискусії в українському інформпросторі.