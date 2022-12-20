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Політика
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Шуляк пояснила, що не хотіла образити воїна, та вибачилася перед ним

Шуляк пояснила, що не хотіла образити воїна, та вибачилася перед ним

Голова партії “Слуга народу”, народна депутатка Олена Шуляк прокоментувала інцидент з воїном у лікарні та принесла йому свої вибачення. Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook.

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“Триста днів оборони. Головне почуття — безмежна вдячність. Вдячність нашим українським воїнам. Кожен день, кожна справа спрямовані на одне — як підтримати, як допомогти тим, хто сьогодні захищає країну, як дати їм упевненість у тому, що вони мають відігравати провідну роль у відновленні країни. Саме це і є метою моїх зустрічей і спілкування із захисниками. Не лише у тилу, а і на фронті — в Купянську, Херсоні, а тиждень тому — і в Бахмуті. Саме для цього — реальні справи нашої партії: безпосередня допомога військовим підрозділам і спрямування 130 млн грн партійних коштів на потреби армії”, - наголосила Шуляк.

Народна депутатка підкреслила, що ніколи не хотіла і не прагнула у будь-який спосіб образити жодного з захисників України.

“Як і багато хто з нас, я сьогодні не в окопах під обстрілами. Але про те, як воно там — бачила на власні очі, знаю з перших вуст. І якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято — перепрошую. Я — як і усі ми — у вічному боргу перед військовими і волонтерами, які стоять на захисті нашої держави, нашої країни, нашого життя. Триста днів. Тримаймося. Разом”, - завершила голова “Слуги народу”.

Нагадаємо, раніше в мережі розгорнулася дискусія стосовно законопроєкту №5655, нещодавно ухваленого Верховною Радою. Щоб особисто пояснити деталі цього документу та впроваджуваної ним містобудівної реформи Олена Шуляк прийшла у лікарню до пораненого воїна, який публічно критикував ініціативу. Проте натомість цей візит викликав подальші дискусії в українському інформпросторі.