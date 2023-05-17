У Польщі заявили про плани оновити договір про добросусідство з Україною до кінця року

Польща хоче підписати з Україною новий договір про добросусідство, дружні відносини і співробітництво до кінця 2023 року. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна в коментарі "Укрінформу".

"Ми маємо намір підписати оновлений основний договір, щойно обидві сторони завершать роботу над його змістом. Ми прагнемо, щоб це сталося ще в цьому році", – висловився чиновник.

Він зазначив, що Варшава хоче, щоб це був далекосяжний договір, який "перетворить наші відносини на справді стратегічні, поглибить наше партнерство не лише на рівні держав, а й суспільств, і відкриє двері для розвитку обох економік".

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда запропонував підготувати оновлений договір про добросусідство з Україною в травні 2022 року.

Чинний договір було підписано у травні 1992 року – через кілька місяців після того, як Україну почали визнавати незалежною державою. Документ визначає базові основи для відносин двох країн.